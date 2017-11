Montilla assegura que l'Estat no tenia més remei que aplicar el 155

L'expresident de la Generalitat, José Montilla, ha validat avui la suspensió de l'autogovern de Catalunya per part de l'executiu espanyol. "L'E stat hauria d'haver mirat de no arribar fins a aquest punt però no tenia més remei que aplicar el 155 pels errors que va cometre el Govern". En una entrevista a la cadena Cope, el senador ha anotat que el president, Carles Puigdemont, "no convoca eleccions com tenia previst perquè no obté garanties" que no s'apliqui el 155 i per "les pressions del seu mateix partit i d'ERC".

A parer del dirigent socialista, la convocatòria d'eleccions és "una mesura encertada del govern espanyol" tot i que creu que les hauria d'haver convocat el president Puigdemont. "D'ell depenia que no s'apliqués el 155", ha sentenciat, i ha insistit que no va votar el 155 al Senat perquè no podia validar la intervenció de les institucions que va presidir.

L'expresident ha advertit que les mesures de la jutge Lamela d'imposar presó sense fiança als membres del Govern són "desproporcionades perquè la presó és l'últim recurs i recorda que els consellers empresonats havien tornat de Brussel·les i per tant no hi ha risc de fuga". Montilla ha opinat que no calia atiar el foc: "No hem de donar més arguments al victimisme; l'aplicació de la llei s'ha de fer des de la mesura i la prudència".