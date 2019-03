Montilla acusa Juanma Moreno de "faltar a la veritat" sobre els drets dels andalusos a Catalunya

L'expresident de la Generalitat, José Montilla, ha contestat avui a les declaracions que el president andalús, Juanma Moreno, va fer ahir en què assegurava que no permetria que es trepitgessin els drets dels andalusos a Catalunya, que, sota la seva opinió, són marginats pel Govern. Montilla l'ha acusat de "faltar a la veritat" i ha assegurat que aquest tipus de declaracions "no s'entenen" i "contribueixen a la confrontació".

Montilla, d'origen andalús i nascut a Còrdova, ha considerat que aquest tipus de discursos "no s'entenen", "falten a la veritat" i "només contribueixen a la confrontació entre els pobles d'Espanya". L'expresident ha recordat que "les persones que tenen responsabilitats institucionals han de ser ferms però prudents i mesurats en les seves actuacions" i que "han de tenir present l'interès general, la concòrdia i la fraternitat".

L'ara senador del PSC ha criticat les paraules de Moreno que asseguraven que el Govern es dedica a "trepitjar i marginar" els catalans d'origen andalús. A més, el president de la Junta d'Andalusia deia que no descartava recórrer a la via judicial si ho considerava necessari. "Els lligams de fraternitat, amistat i unió entre Catalunya i Andalusia ningú no els pot trencar, són lligams indestructibles", deia Moreno durant el Dia de la Convivència Andalusa. Moreno va subratllar la importància que els drets, tradicions i cultura dels andalusos fossin respectats, i assegurava que donaria suport a la comunitat andalusa a l'exterior "més nombrosa i la que té més problemes".