Montilla retreu als comuns que ara clamin contra el 155 quan "van ser 'palmeros' de la DUI"

L'expresident de la Generalitat José Montilla ja fa setmanes que ha recuperat part del protagonisme que tenia al capdavant del Govern. Totes les mirades van estar posades sobre ell quan el Senat, on l'expresident ocupa l'únic escó del PSC, va donar llum verda a l'aplicació del 155 a Catalunya. Per no donar el 'sí' a la suspensió de l'autonomia, Montilla va abandonar la cambra en el moment de la votació, si bé el seu partit mai ha amagat el suport a la mesura davant al proclamació de la República.

Tres setmanes després, i a falta de dues per a la campanya del 21-D, Montilla ha fet explícit que ell també veia inevitable el 155. I ho ha fet disparant contra Catalunya en Comú, un dels rivals polítics dels socialistes a les eleccions. "Ara clamen contra el 155, però van ser 'palmeros' o acompanyants de la DUI", ha retret als de Xavier Domènech. L'expresident, que ha ofert una conferència al Fòrum Europa Tribuna Catalunya, ha justificat que l'Estat intervingués Catalunya, i ha afirmat que "cap estat vol mutilar-se de bon grat i cap govern en un estat democràtic està disposat a permetre-ho".

El socialista, de fet, ha sigut molt contundent contra el Procés. "Catalunya és una nació, però això no li dona el dret indiscutible de tenir un estat propi", ha dit, i ha afegit que la independència "no és possible i, a més, és una mala solució i un mal negoci" per a Catalunya, Espanya i Europa. Un dels principals problemes que, al seu parer, ha portat l'independentisme a Catalunya és "la fractura social", que -ha dit- "és creixent i cada dia més evident entre familiars i amics i en el teixit associatiu. La societat catalana està polaritzada i de mal humor: o ets d'uns o ets dels altres. De res val tenir posicions moderades o crítiques amb un dels dos extrems", s'ha queixat, i ha afegit que Catalunya ja no és "un sol poble".

Després d'afirmar que els líders independentistes "han enganyat" prometent un camí "indolor, ràpid, pacífic i exitós", Montilla ha exigit "responsabilitats" d'aquells que per "ignorància, incompetència o mala fe" han volgut "trencar la societat catalana per tal que es generés un conflicte com més aviat millor i es forcés la intervenció de ves a saber qui". "El Procés ha sigut letal", ha dit, i ha arribat a afirmar que si l'Agència Europea de Medicaments s'instal·la a Barcelona -s'ha d'anunciar aquest dilluns- serà "malgrat el Procés".

"Catalunya no és Ceuta o Melilla"

Davant d'aquesta situació, ha fet una crida a votar el PSC perquè "ara és l'hora dels moderats", i ha defensat la reforma constitucional que proposen els socialistes per resoldre el conflicte català. L'expresident, però, ha admès que la reforma per modificar la carta magna no és "fàcil ni rapida", com queda recollit al programa del PSC pel 21-D, avançat aquest dilluns per l'ARA. Aquesta reforma, a més, no podria servir per convocar un referèndum sobre la independència, ha afegit Montilla, que ha conclòs: "Espanya sense Catalunya no seria Espanya, seria una altra cosa. No estem parlant de Ceuta o Melilla".

Abans de la reforma, el PSC aposta per un acord Generalitat-Estat que abordi les 46 demandes que Puigdemont va fer a Rajoy l'abril del 2016, que passen per millores en el finançament i en les infraestructures i el desplegament normatiu de l'Estatut, entre d'altres. En aquest sentit, Montilla ha repassat els "problemes" de l'autogovern català, i ha destacat temes com una mala distribució competencial, la manca d'institucions federals o els dèficits del sistema de finançament. Sobre aquest últim punt, però, ha lamentat que els independentistes hagin "usat barroerament el greuge financer com a combustible per a la seva causa".