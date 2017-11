“Amb el 155 Montoro ha trobat el clima per intervenir Madrid”

El conseller delegat roig. Carlos Sánchez Mato diu amb orgull que abans de dedicar-se de ple a la política era així com se’l coneixia entre el sector empresarial de la fusta, quan va dirigir diverses empreses industrials. Aquest economista madrileny afiliat a Esquerra Unida és des de fa dos anys el regidor responsable de l’àrea econòmica de l’Ajuntament de Madrid, encapçalat per Manuela Carmena. Avui, després que aquesta setmana el ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, decidís intervenir els comptes del consistori de la capital espanyola, Sánchez Mato s’ha desplaçat fins a Barcelona per donar suport a la coalició dels comuns que encapçalarà Xavier Domènech a les eleccions del 21 de desembre.

Quan parla de les mobilitzacions socials que s’estan duent a terme a Catalunya com a resposta a la repressió després de l’1 d’octubre ho fa amb una barreja de gelosia i admiració, content que la societat estigui mobilitzada però insatisfet que si es tallen carreteres no sigui també per reclamar millores socials. Per això està convençut que les eleccions del 21 de desembre són una oportunitat perquè la confluència dels comuns intenti fer un front d’esquerres -que inclogui fins i tot els desenganyats del PSC i ERC- per aprofitar l’embranzida i culminar amb un projecte “rupturista real” que passi també pel dret a decidir i, si escau, que acabi amb una república federal. Però en una coalició tan àmplia d’esquerres s’oblida de parlar d’Albano Dante Fachin, que ha abandonat Podem per discrepància amb la cúpula estatal del partit. Aferrant-se a la seva afiliació a IU, no vol entrar a valorar l’acció de Podem, però assegura que en aquesta coalició d’esquerres “segur que hi ha un forat per a Fachin, perquè no hi sobra ningú, sinó que hi falta gent”.

Reconeix també que, des de l’òptica de l’esquerra, les eleccions del 21 de desembre “tenen tots els elements d’il·legitimitat per ser mirades amb recel”, encara que no deixa de recordar que s’han de convertir en una oportunitat.

Del 155 al 135

Fa servir el mateix raonament per entomar la intervenció que el ministeri d’Hisenda ha anunciat aquesta setmana als comptes de l’ajuntament madrileny, la seva àrea de responsabilitat. Alhora que assegura que és un atemptat contra l’autonomia municipal i un “boicot” en clau electoral a les polítiques d’Ahora Madrid, avisa que ho aprofitaran per demostrar que “no tenen cap problema per donar informació a Hisenda”. Montoro no ha acceptat l’últim pla econòmic i financer que ha presentat, després d’incomplir la regla de despesa, encara que es manté el superàvit i es redueix l’endeutament. Sánchez Mato defensa una interpretació diferent de la llei d’estabilitat i critica l’arbitrarietat de la regla de despesa.

Aquest economista autoproclamat anticapitalista no deixa de posar en valor com el seu equip ha aconseguit reduir un 40% l’endeutament del consistori madrileny, mantenir un superàvit de 1.000 milions anuals i, al mateix temps, duplicar la despesa social. Segons Sánchez Mato, haver aconseguit aquestes xifres sota la cotilla de la llei d’estabilitat pressupostària de Montoro -amb el suport de CiU, recorda- és el que treu de polleguera el PP. “Veuen que podem funcionar d’una altra manera i que som una alternativa econòmica. Per això intenten boicotejar-ho”, recalca.

Té claríssim que és un moviment polític i que no hauria passat de la mateixa manera si no s’hagués creat el clima de lluita patriòtica i defensa aferrissada de la “legalitat” després de “l’aberració” d’aplicar l’article 155 a Catalunya: “Totes dues coses tenen relació. Hi ha una deriva recentralitzadora del PP absolutament fora de tota lògica. A nosaltres ens han aplicat el 135, però acaba amb el mateix número”.