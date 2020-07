Montull proposa retornar 500 euros al mes al Palau com a "gest simbòlic de bona voluntat"

L'ex número dos del Palau de la Música Jordi Montull ha proposat a l'Audiència de Barcelona pagar cada mes 500 euros per retornar part de l'import defraudat al Palau. Seria un gest de "bona voluntat" i "simbòlic", expliquen des de la seva defensa, com a avançament de la part que li falta per arribar als 23 milions d'euros que en total deuen ell i l'expresident de la institució Fèlix Millet mentre no es venen els béns mobles i immobles que tenen embargats. Montull donaria una quarta part de la seva pensió de 2.000 euros, de la qual també viu la seva dona, per rescabalar el Palau.

Fonts del despatx Bataller Bardají Advocats, que porta la defensa de Montull en l'àmbit penitenciari, han explicat a l'ACN que la família Montull té tots els seus béns de valor embargats, però per vendre'ls han de demanar permís a l'Audiència i és necessari tenir el vistiplau de la Fiscalia, l'acusació popular de la Federació de Veïns de Barcelona i del mateix Palau. Això ha fet perdre, en alguna ocasió, oportunitats de venda. Per això, abans que se subhastin els béns per un valor inferior al real, volen demanar temps a l'Audiència per posar a la venda i taxar els béns, fins i tot la seva primera residència.

De moment, ell i Millet han retornat 6 milions d'euros. Montull va ingressar a la presó de Brians 2 el 22 de juny i està a la infermeria a l'espera que sigui classificat en segon o tercer grau. Montull ha de complir la pena de set anys, sis mesos i quinze dies que li va imposar el Tribunal Suprem pel cas Palau. Tenint en compte l'avançada edat de Montull però també de l'expresident del Palau Fèlix Millet i de l'extresorer de CDC Daniel Osàcar i el context de pandèmia, l'Audiència de Barcelona va allargar el termini indicat en el reglament penitenciari per entrar a la presó, però va rebutjar les peticions de les defenses d'eludir l'ingrés.