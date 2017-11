Mor Esther Arizmendi, presidenta del Consell de la Transparència

La presidenta del Consell de la Transparència i el Bon Govern, Esther Arizmendi, ha mort després d'una "llarga lluita contra la malaltia", segons ha informat aquest diumenge l'organisme en un comunicat. "Amb un profund dolor comuniquem la mort d'Esther Arizmendi", ha assenyalat el Consell destacant el "profund buit que deixa no només en l'àmbit professional, sinó també en el personal".

Arizmendi va ser nomenada el 2014 al capdavant d'aquest organisme independent de nova creació, que té desenes de contenciosos amb l'Estat per no donar prou informació als ciutadans. Insistintment demanava més recursos. El govern de Mariano Rajoy es va veure obligat a crear el Consell per ordres de Brussel·les arran de l'aprovació a finals del 2013 de la llei de transparència.

"Amb la mort de la presidenta es perd una de les figures que més ha lluitat per la transparència pública al nostre país. Qui la van conèixer saben del seu compromís amb el servei públic, la seva lluita davant les adversitats, l'esperit combatiu, la seva humanitat i la proximitat amb qui tractava", afegeix el comunicat.