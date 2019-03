Mor José Pedro Pérez-Llorca, un dels set pares de la Constitució

José Pedro Pérez-Llorca, un dels pares de la Constitució espanyola, ha mort aquest dimecres a Madrid a causa d’una malaltia pulmonar a l’edat de 78 anys, segons ha informat el seu bufet d’advocats. Pérez-Llorca (Cadis, 1940) va ser diputat a la legislatura constituent i a la primera legislatura, i va ocupar els càrrecs de ministre de la Presidència, d’Administració Territorial i d’Exteriors als governs de la UCD. La presidenta del Congrés, Ana Pastor, ha tramès el condol a la família i ha avançat que la cambra li farà un homenatge els dies vinents.

Muy triste por el fallecimiento de José Pedro Pérez Llorca. He trasladado a la familia el pesar del @Congreso_Es

Pervivirá para siempre el legado de la gran persona, el ejemplar servidor público, que tanto ha contribuido a q los españoles podamos convivir en democracia y en paz pic.twitter.com/eEkTN7hMKQ — Ana Pastor Julian (@anapastorjulian) 6 de març de 2019

Després d’ingressar a la carrera diplomàtica i accedir com a lletrat al Congrés, Pérez-Llorca es va integrar a la Unió de Centre Democràtic d’Adolfo Suárez i va ocupar carteres ministerials entre 1980 i 1982, també sota el mandat de Leopoldo Calvo-Sotelo. La seva carrera política es va acabar amb la victòria del PSOE a les eleccions del 1982 i la caiguda de la UCD. Després va exercir com a advocat, soci de companyies com Kuwait Petroleum, Iberia o Loewe, i professor de la Universidad Complutense de Madrid. L’octubre del 2012 va ser elegit president del patronat del Museu del Prado.

En la seva última compareixença al Congrés de Diputats, el 2018 –davant la comissió sobre el model autonòmic– es va mostrar contrari a la reforma de la Constitució i va afirmar que el "gran error” de la carta magna va ser deixar l’ensenyament en mans de les comunitats autònomes.