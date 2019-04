Mor Ana Santos, regidora del PSC a l'Ajuntament de Tarragona

La regidora de PSC a l'Ajuntament de Tarragona i tinent d'alcalde de serveis a la persona i polítiques d'igualtat, Ana Santos, ha mort aquest dimecres al matí als 52 anys. La regidora, en el càrrec des del 2015 i membre de la candidatura socialista per a les eleccions del 26-M, patia una malaltia greu des de feia setmanes i ja feia temps que s'havia allunyat dels focus mediàtics. La notícia s'ha donat a conèixer en plena sessió plenària al consistori, la qual s'ha aturat d'urgència i s'ha celebrat un minut de silenci. Al Parlament, el president de la Generalitat, Quim Torra ha expressat el seu condol per la mort durant la sessió de control al Parlament.

En un comunicat, l'Ajuntament de Tarragona ha expressat el seu condol i suport per a la família, amics i companys de consistori i partit. La corporació ha lamentat profundament la pèrdua de la regidora ·per la seva qualitat humana i la seva àmplia dedicació a la ciutat". Amb tot, s’han decretat dos dies de dol, durant els quals se suspendran els actes oficials organitzats pel consistori i les banderes dels edificis municipals onejaran a mig pal.

Nascuda a Tarragona l'any 1966, Santos va prendre possessió com a regidora del grup municipal socialista de l'Ajuntament de Tarragona el 13 de juny de 2015, després de les darreres eleccions municipals. Amb estudis de dret, professionalment va treballar com a empresària editorial. També va destacar per la seva implicació al món associatiu de la ciutat com a membre, entre d’altres, de la junta directiva del Consell Rector de la Cooperativa Obrera Tarraconense, la plataforma de dones Tarragona Onada Violeta i l'Associació de Veïns del Port de Tarragona.