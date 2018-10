Mor l'exministra socialista Carmen Alborch als 70 anys després d'una llarga malaltia

L'exministra socialista de Cultura Carmen Alborch ( Castelló de Rugat, 1947) ha mort aquest dimecres a València als 70 anys després d'una llarga malaltia, segons han confirmat a EFE fonts del PSOE. Alborch, que ha mort al seu domicili, va ser també diputada al Congrés, regidora a l'Ajuntament de València, directora de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) i escriptora.

La seva última aparició pública va ser el Nou d'Octubre, quan va rebre l'Alta Distinció de la Generalitat. Alborch, professora jubilada de la Universitat de València i primera dona degana de la Facultat de Dret, rebia l'Alta Distinció del 2018 dels presidents espanyol i valencià, Pedro Sánchez i Ximo Puig, moment que va aprofitar per fer una reivindicació encesa del feminisme. "El feminisme hauria de ser declarat Patrimoni Immaterial de la Humanitat", va sentenciar al Palau de la Generalitat durant el lliurament del premi. Alborch va advocar per "construir i lluitar per un món millor", una meta, va assegurar, per la qual treballaria "fins a l'últim sospir".

Alborch, llicenciada i doctora en Dret, va destacar com a gestora pública per la seva activitat com a directora general de Cultura i directora dels instituts culturals de la Generalitat Valenciana, de l'Institut Valencià d'Arts Escèniques, Cinematografia i Música i, posteriorment, de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) fins al seu nomenament com a ministra de Cultura el 1993. L'aleshores president del govern espanyol, Felipe González, va confiar en ella per la seva trajectòria professional, tot i que llavors no militava al PSOE. Durant les tres legislatures següents, i ja com a militant, va ser diputada del PSOE per la circumscripció electoral de València.

Posteriorment, va ser candidata del PSPV-PSOE a l'alcaldia de València a les eleccions municipals del 2007, que es van celebrar el 27 de maig, que va perdre en favor de la candidata del Partit Popular, Rita Barberá. Va ser regidora i portaveu del PSPV-PSOE a l'Ajuntament de València fins que a les eleccions espanyoles del 2008 va ser escollida senadora per València, sent la quarta candidata més votada de la circumscripció i sent nomenada secretària primera de la mesa del Senat. En les eleccions autonòmiques del 2011 no es va presentar i en les generals del 20 de novembre de 2011 va revalidar el seu escó al Senat. Va passar a ser la secretària tercera de la mesa d'aquesta institució i va ocupar la presidència de la Comissió de Control de RTVE i de la Comissió dels Drets de la Dona i d'Igualtat d'Oportunitats.