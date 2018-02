La casa de Moragas a Nova York: 11 habitacions, una pista d'esquaix i 12.300 euros a l'any en manteniment

El representant permanent d'Espanya a l'ONU, Jorge Moragas, té nova residència a Nova York. Una vivenda amb 11 habitacions i una pista d'esquaix que suposa un manteniment anual de 12.291 euros. El govern espanyol ha explicat avui, a petició de la diputada d'ERC Ana María Surra, que Moragas ocupa la "residència oficial de l'Estat espanyol" per a la Representació Permanent d'Espanya davant l'ONU, un immoble que és "propietat del Govern espanyol" des del 1972.



Segons afirmen, la nova residència de Moragas "és el lloc on es realitzen actes oficials i s'allotja, puntualment, a delegacions d'Espanya en visita oficial i altres membres de l'Administració de l'Estat". Per aquest motiu, "disposa dels serveis habituals per al correcte desenvolupament" d'aquestes funcions. De fet, dels set dormitoris de la vivenda, quatre són per al servei. Una assistència que costeja l'estat espanyol.



La casa compta amb magatzems, cuina, un menjador petit i un menjador oficial, un saló, un despatx, set dormitoris i un traster. L'executiu espanyol destaca que "no té piscina ni gimnàs", però que sí disposa d'una pista d'esquaix. Afirmen, però, que no gaudeix de vigilància privada. La diputada d'ERC també ha volgut saber quants dels viatges de l'ambaixador o de la seva família han estat finançats amb diners públics en els darrers cinc anys, i també si Moragas disposa de cotxe oficial.