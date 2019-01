Moreno endossa a Cs gestionar les exigències d’Abascal

Juan Manuel Moreno va voler prolongar aquest dilluns l’aurèola de solemnitat que acompanya el seu govern del “canvi” amb un acte on va revelar la composició de les 11 conselleries que pilotaran el destí d’Andalusia els pròxims quatre anys, però es va topar amb dos problemes. El primer és que el nom de cinc dels 11 consellers ja es coneixia perquè Ciutadans s’havia encarregat de filtrar-los; el segon és que el referent nacional del partit taronja, Albert Rivera, es va plantar a Sevilla per contraprogramar la posada de llarg del PP amb una presentació paral·lela al Parlament, on també va quedar clara una altra cosa: les grans exigències de Vox -expulsió de 52.000 immigrants i derogació de la llei de violència de gènere- estaran sota control de Cs, formació que recela d’entendre’s amb la dreta menys diplomàtica.

El repartiment de carteres queda així: per al PP, Elías Bendodo, fins ara president de la Diputació de Màlaga i home a l’ombra de Moreno, durà Presidència, Administracions Públiques i Interior; Alberto García Valero, exdirector general de Tributs de l’últim govern de Mariano Rajoy, dissenyarà els pressupostos des d’Hisenda, Indústria i Energia; el senador Jesús Aguirre integrarà a Salud els assumptes de família que tant preocupen a Vox; la veterana portaveu parlamentària Carmen Crespo rep Agricultura, Ramaderia, Pesca i Desenvolupament Sostenible; Marifrán Carazo, pròxima a Moreno, Foment, Infraestructures i Ordenació de Territori, i Patricia del Pozo, Cultura i Patrimoni Històric.

Ciutadans ha jugat aquesta mà amb un altre tarannà, tal com demostra l’aposta per l’independent Rogelio Velasco, exdirectiu de Telefònica i professor a l’IE Business School, que rebrà la cartera d’Economia, Coneixement, Empreses i Universitat. El mateix perfil es repeteix amb una altra no alineada, Rocío Blanco, consellera de Treball, i es completa amb l’exseleccionador espanyol de bàsquet Javier Imbroda com a conseller d’Educació i Esports; la professora d’educació secundària Rocío Ruiz com a consellera d’Igualtat, Polítiques Socials i Conciliació, i el ja conegut Juan Marín, vicepresident de la Junta i conseller de Turisme, també serà conseller de Regeneració, Justícia i Administració Local.

Moreno descarregarà en Bendodo les tasques d’intendència del govern i, especialment, l’entesa amb Marín i els seus. Crida l’atenció que hi hagi a la vegada un vicepresident i un conseller de Presidència, circumstància que aprofundeix en la naturalesa fortament bicèfala d’aquest experiment inèdit a Andalusia.