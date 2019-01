Morral veu Artadi com una "bona candidata" per Barcelona però reitera que la Crida no anirà a les municipals

La direcció de la Crida Nacional per la República s'ha reunit aquest dimecres per primer cop després del congrés constituent. Ho ha fet a la seu del carrer Roger Llúria de Barcelona i amb l'objectiu d'organitzar els primers treballs de la nova formació –registrada com una associació i un partit polític alhora–. Abans d'iniciar la reunió, el secretari general, Toni Morral, ha assegurat que la Crida no es presentarà a les eleccions municipals i que, per ara, es descarta també per a les eleccions europees si no es pot forjar una candidatura unitària. Tanmateix, sí que veu la consellera Elsa Artadi, que forma part de la direcció de la direcció, com una "bona candidata per Barcelona" de la llista de JxCat.

"Els nostres associats estan considerats socis de l'organització, i tenim un partit polític instrumental per fer servir quan es consideri, si es considera, en les eleccions que es consideri", ha aclarit Morral.

Converses amb altres partits

Una de les coses que ha admès Morral és que, malgrat que el seu objectiu és la unitat, el seu naixement ha generat recels als partits polítics. Per al secretari general de la Crida, aquestes reticències es deuen al fet que són "una cosa nova i diferent". Morral ha insistit, però, que són una entitat "plenament compatible" amb un partit polític.

Així, ha admès que "s'hauran d'explicar millor" i que, per això, a banda del desplegament territorial de la Crida i l'elecció dels òrgans interns, obriran converses amb totes les formacions polítiques sobiranistes.

"Volem teixir la unitat, trobar acords i consensos. Som una organització transversal i amb perfils ideològics molt diversos", ha dit Morral. Un fet que, a parer seu, els "legitima" i els "dona fortalesa" per trobar una estratègia compartida "per avançar fins al que la ciutadania va votar l'1-O".