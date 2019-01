Morral atribueix a les direccions dels partits els recels sobre la Crida i insisteix que les bases opinen diferent

El secretari general de la Crida, Toni Morral, ha atribuït a les direccions dels partits les reticències sobre l'associació, i ha insistit que les bases opinen diferent. "Les cúpules i les direccions protegeixen els seus espais electorals. Les seves estratègies no només volen fer efectiu l'1-O, sinó que tenen altres interessos, també legítims", ha argumentat en declaracions a Catalunya Ràdio. "Però si escoltem la gent, les bases, veiem que hi ha una diferència molt important", ha afegit Morral, que ha tornat a demanar a les formacions independentistes que formin plataformes unitàries de cara a les eleccions municipals.

Morral ha dit que la Crida "no es casa" amb cap partit en concret, sinó que el que vol és que hi hagi llistes unitàries del sobiranisme.



Ha explicat que han preferit utilitzar el format de l'associació perquè els militants d'altres partits s'hi puguin apuntar sense deixar la militància a la seva primera formació. "No hi ha cap incompatibilitat", ha dit. També s'han registrat com a partit per si en un futur concorren a unes eleccions.



La Crida no descarta cap via per assolir la independència, tampoc la unilateral, però "sempre amb la mà estesa al diàleg", ha apuntat Morral.



En preguntar-li si li van proposar ser el president de la Generalitat, no ha volgut entrar-hi i ha indicat que això forma part de converses privades.