Mossos a favor de la Constitució demanen "no castigar" la "lleialtat" dels agents a Espanya

Uns 150 mossos d'esquadra, guàrdia civils, policies nacionals i familiars i amics dels agents s'han concentrat aquest migdia davant de la conselleria d'Interior per denunciar el que asseguren que és una "persecució" del propi cos i del Govern contra els agents que defensen "la unitat d'Espanya".

La convocatòria l'ha fet l'associació Unió de Mossos per la Constitució (UMC), un grup d'agents del cos de Mossos d'Esquadra que es defineix com a "defensor de la neutralitat insititucional, els valors constitucionals l'ordenament jurídic i l'estat de dret".

Els concentrats han denunciat que la Generalitat i també a la Divisió d'Afers Interns del cos "persegueix" i "castiga" la "lleialtat dels agents a la unitat d'Espanya", amb expedients interns, suspensions de sou i feina i apartant-los del cos. A més, els líders d'aquesta associació han assenyalat que hi ha un greuge comparatiu amb els agents que, per contra, fan crítiques similars a les decisions dels partits espanyols.

"La gota que fa vessar el got és l'expedient a l'Octavio", explica Ángel Gómez, el president de l'UMC, en referència al mosso expedientat el desembre passat per haver cridat "la República no existeix, idiota!". Gómez ha assegurat, però, que les suposades pressions als "mossos constitucionalistes" venen de lluny: "Estem aquí per reclamar la no politització i la no instrumentalització dels cossos policials", ha insistit.

Agraïments a Ciutadans i Vox

A l'acte hi han intervingut membres de Jusapol, l'associació que engloba agents dels diferents cossos per la lluita per l'equiparació salarial, i també agents que han estat apartats del cos per expedients disciplinaris, la majoria per insults, que han estat rebuts pels concentrats a crits de "No esteu sols!".

Els representants de l'associació han agraït el suport que sempre han rebut, han dit, de Ciutadans i també de Vox, dos partits que també han participat de la concentració. "Trobem a faltar al PP, es deuen haver perdut, no ho sé! i a Pedro Sánchez, tot i que avui està a Barcelona no creiem que vulgui apropar-se fins aquí", ha dit per megafonia un dels portaveus de l'UMC.

La concentració, que ha tallat el carrer de Diputació al seu pas pel Passeig de Sant Joan durant dues hores aproximadament, ha transcorregut tranquil·la i enmig d'un ambient fins i tot festiu, amb música i ple de parades de marxandatge que incloien, banderes d'Espanya, gorres, i fins i tot tasses amb la frase "Què república ni què collons, la república no existeix, idiota!". També s'hi han cridat diverses vegades "Viva Espanya", "Viva Catalunya" i "Viva Vox".