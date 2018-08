Els Mossos d'Esquadra detenen un dels encaputxats que despenjaven estelades a Verges per amenaces amb un ganivet

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres un dels encaputxats que l'1 d'agost passat arrencaven estelades i llaços grocs a Verges per amenaces amb un ganivet. L'home, de nacionalitat espanyola i 51 anys, hauria amenaçat presumptament amb un ganivet de 15 centímetres de fulla dos veïns de Verges que li van recriminar la seva actitud. El detingut, que va actuar amb quatre persones més que ja estan identificades, també està investigat per lesions lleus, furts i danys.

L'agressió va tenir lloc concretament quan diverses persones van recriminar al grup d'encaputxats la seva actitud i van mostrar la seva oposició al fet que continuessin arrencant símbols independentistes i de suport als presos. Aleshores, l'ara detingut, que portava una escala plegable d’uns dos metres d’alçada, va colpejar un home per poder continuar amb la seva activitat. Alhora, va mostrar un ganivet, li va col·locar prop de l’abdomen i el va amenaçar. Una altra persona es va interposar entre ells dos i també va rebre amenaces per part del detingut.

Aquesta nit, un grup de feixistes amb imatges de Tabàrnia han arribat a #Verges amb la cara tapada (i alguns amb un ganivet d'un pam i mig), i han anat despenjant les estelades fins que se'ls ha plantat cara. Demà presentarem denúncia. pic.twitter.com/K2DHc57xjv — Ignasi Sabater Poch 🎗️ (@ignasisabater) 1 de agosto de 2018





Finalment, una de les víctimes va poder agafar la navalla que l’autor dels fets duia guardada a la cintura i va marxar corrents. Posteriorment va entregar l’arma a la policia en el moment en què va denunciar els fets.



Les tasques d’investigació dels Mossos d'Esquadra han permès identificar l’autor d’aquestes amenaces, que avui ha quedat detingut. La detenció ha tingut lloc a Banyoles. L’home té antecedents policials per delictes contra el patrimoni, atemptat als agents de l’autoritat i estafes.



En el marc de l’actuació policial, els Mossos d’Esquadra van identificar les persones que acompanyaven el detingut i van obrir diligències policials que ja s’han tramès al jutge.



