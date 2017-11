El cap dels Mossos, Ferran López, contradiu la versió de la Guàrdia Civil pels fets del 20 de setembre a Economia

El cap dels Mossos d'Esquadra, Ferran López, ha confirmat aquest divendres la predisposició dels Mossos a col·laborar en la concentració del passat 20 de setembre davant la seu de la conselleria d'Economia, però la impossibilitat de fer-ho per la gran aglomeració de gent. López ha declarat aquest matí a l'Audiència Nacional en qualitat de testimoni davant la jutge Carmen Lamela, que instrueix la causa per sedició contra l'exmajor del cos Josep Lluís Trapero, la intendenta Teresa Laplana i els líders de l'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

Segons fonts jurídiques, Trapero, López i altres membres del cos estaven reunits a la sala de comandaments i van considerar "impossible" que un cotxe de Mossos entrés amb el cordó policial a la seu d'Economia per fer sortir la comitiva judicial. Tal com han explicat, aquesta decisió es va comentar a la Guàrdia Civil. La versió que han donat els comissaris de la policia catalana és "contradictòria" amb el que ha aportat l'institut armat, que critica que els Mossos no van actuar. D'altra banda, també han exposat que voluntaris de l'ANC van acordonar els cotxes de la Guàrdia Civil aparcats a la Rambla de Catalunya, cosa que coincideix amb el que va declarar Jordi Sànchez en seu judicial.

També han explicat que la comitiva judicial va sortir a les tres de la matinada i els agents de la Guàrdia Civil uniformats es van voler quedar fins les set del matí perquè no volien marxar sense els cotxes, que es van acabar retirant amb el servei d'una grua.

Ferran López, cap dels Mossos per ordre del ministeri de l'Interior des que el govern espanyol va aplicar l'article 155 a Catalunya, ha arribat acompanyat de tres membres de la Brimo que eren a la concentració davant la conselleria d'Economia del 20 de setembre, que també declaren en qualitat de testimonis. La citació s'havia portat amb total discreció i amb prou feines algun mitjà de comunicació ha pogut captar la seva arribada a quarts de deu del matí. A les 11.40 h López ha abandonat en solitari la seu judicial del carrer de Génova de Madrid, després de prestar declaració durant més d'una hora.

Trapero va quedar en llibertat amb mesures cautelars -retirada del passaport, prohibició de sortir de territori espanyol i comparèixer periòdicament als jutjats- després de la seva segona declaració a l'Audiència Nacional el 16 d'octubre, el mateix dia que Sànchez i Cuixart van entrar a la presó de Soto del Real. Lamela instrueix la causa conjunta per sedició i rebel·lió contra els consellers de la Generalitat empresonats i exiliats, a l'espera que tot plegat pugui passar al Tribunal Suprem. El jutge de l'alt tribunal que investiga els membres de la mesa del Parlament, Pablo Llarena, va sol·licitar a la magistrada de l'Audiència Nacional que emetés un informe sobre la conveniència que s'agrupin tots els processos judicials sobre el Procés en un de sol al Suprem.