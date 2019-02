Els Mossos detenen un militant de La Forja i Poble Lliure per la manifestació contra Jusapol del 29-S

Un militant de La Forja i Poble Lliure de Badalona ha estat detingut aquest matí a casa seva pels Mossos d'Esquadra per la seva participació en les mobilitzacions de protesta contra la manifestació que va organitzar el sindical Jusapol el 29 de setembre a Barcelona per homenatjar els agents que van prendre part en l'operatiu policial de l'1 d'octubre de l'any passat.

La Forja ha fet una piulada al compte de Twitter on reclama la llibertat de Marcel i deixa clar que la repressió no els aturarà. "Sabem el que ens juguem però seguim lluitant per una terra lliure. No ens fan por!", ha advertit. L'organització independentista ha convocat una concentració de suport davant de la comissaria dels Mossos de Badalona.

El balanç de les protestes contra aquest acte va ser de sis manifestants detinguts i 24 ferits, segons el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Molts, durant les nombroses càrregues que els Mossos van efectuar contra els convocats per les entitats sobiranistes (CDR, ANC, CUP i Arran, entre d’altres). Dirigits pels CDR i Arran -l’entitat que repartia els sobres amb pols de colors-, els manifestants buscaven trobar-se amb la manifestació de Jusapol al crit d’“1 d’Octubre, ni oblit ni perdó!”.

Com ja va passar durant l’1-O, els bombers van evitar mals majors fent un cordó de seguretat i davant la crispació que es vivia a la Rambla -el punt on les càrregues van ser més dures- un grup de la sectorial de l’ANC va col·locar-se entre els manifestants i el cordó policial.