Els Mossos carreguen contra un grup d'antifeixistes que protestaven contra un acte de Vox a l'Hospitalet

Els Mossos han carregat contra un grup d'antifeixistes que han intentat impedir avui un acte de Vox a l'Hospitalet de Llobregat, on la formació d'ultradreta ha organitzat una paella. Els antifeixistes han accedit al camp municipal de futbol del barri del Gornal, on s'han encarat als simpatitzants ultres, i quan s'han produït els primers enfrontaments agents dels antidisturbis han dispersat els manifestants colpejant-los amb les porres. Vox ha denunciat aquest nou atac que ha patit la formació, que se suma a les accions de protesta contra la seva presència al carrer que es van produir ahir a Barcelona, Sitges i Saragossa.

13/01/2019 HOSPITALET Los totalitarios separatistas pretenden impedir una paella popular organizada por nuestros compañeros de @hospivox



No lo han conseguido y más de 150 personas acudieron al acto de VOX. pic.twitter.com/UcKoBIb7WP — VOX 🇪🇸 (@vox_es) 13 de enero de 2019

Els grups d'ERC i la CUP - Poble Actiu de l'Hospitalet havien demanat al govern municipal que "impedís" la celebració d'aquest acte i s'havien dirigit a la resta de forces polítiques del consistori, als quals van demanar "que es posicionin i no blanquegin ni col·laborin amb el feixisme". Amb tot, el govern de Núria Marín (PSC) ha permès l'acte, tot i que a l'octubre es va aprovar una moció que declarava l'Hospitalet com a ciutat antifeixista. Al mateix mes d'octubre, els cupaires van exigir a l'Ajuntament que no cedís un equipament municipal, en aquest cas el Centre Cultural Bellvitge-Gornal, per a un míting de Vox, que finalment també es va acabar celebrant.

L'incident a l'Hospitalet no ha sigut l'únic que s'ha produït avui. A Blanes, la tensió encara ha sigut més gran i els antifeixistes han empès els dirigents del partit, que han instal·lat una carpa al passeig Marítim. Els Mossos han fet un cordó davant la carpa per evitar que els antifeixistes desmuntessin la carpa.

Jorge Buxadé, membre de la direcció de Vox a Catalunya, ha reclamat en una piulada al seu compte de Twitter explicacions a la Generalitat, a la Delegació del govern espanyol i als Mossos pels constants atacs que reben. "És urgent que es donin explicacions oficials. En menys de 24 hores tres actes públics de violació de drets fonamentals. Esquerra i separatisme aposten per la violència davant la inacció de les institucions. Són els responsables del que passi", ha advertit el dirigent ultra.