Els Mossos desmenteixen el coronel Pérez de los Cobos

Dos delictes de sedició i cap fiança. Dilluns la jutge Carmen Lamela anunciava que, segons les “noves investigacions”, a Josep Lluís Trapero se li imputa, a més d’un delicte de sedició per la manifestació del 20 de setembre davant la seu d’Economia, un altre delicte de sedició per la conducta dels Mossos durant l’1-O. Però Lamela ha rebutjat imposar més cautelars. Lamela ha dit que Trapero no fugirà, ni destruirà proves ni reincidirà en els delictes. Tant Trapero com el cap actual dels Mossos, Ferran López -a la foto-, han rebatut l’existència d’un suposat dispositiu de simulació -l’argument del coronel Diego Pérez dels Cobos, testimoni de càrrec contra la cúpula dels Mossos, comprat per la fiscalia i per la jutge Lamela- per permetre la votació tot i els esforços en contra -és a dir, repressió- de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Zoido, segons explicàvem ahir en aquest diari, va nomenar López perquè considera que el dispositiu el va dissenyar Trapero i no la cúpula -els comissaris- dels Mossos. Lamela ha aconseguit de Trapero i de López una resposta coincident: no hi va haver un dispositiu de simulació i existia incomoditat per algunes declaracions que afirmaven que els Mossos permetrien l’1-O. La conclusió de les dues declaracions és que el pla d’actuació per a l’1-O va ser una decisió col·legiada entre tots els comissaris. Trapero i després López van desmentir Zoido i van negar que el dispositiu l’hagués creat el major. En el seu acte de denegació de noves mesures cautelars -Trapero va lliurar a l’octubre el seu passaport i ha de comparèixer cada 15 dies a la comissaria-, la jutge Lamela assenyala que “en aquest moment la investigació en relació als fets que s’imputen a Josep Lluís Trapero està bastant avançada”. Fonts judicials assenyalen que si bé la jutge ampliarà en 12 mesos el termini de la investigació de mig any, que es compleix al març, l’afirmació de Lamela que la investigació ja està “bastant avançada” apunta a incoar sumari ordinari (les penes pel delicte de sedició són superiors als 9 anys) i dictar ordre de processament contra Trapero. Abans la jutge haurà d’acollir la sol·licitud de la fiscalia de citar a declarar com a imputats Pere Soler, exdirector dels Mossos, i Cèsar Puig, exsecretari general de la conselleria d’Interior. Si Lamela conclou les actuacions, en cap cas, segons fonts judicials, l’Audiència Nacional procediria a un enjudiciament per separat i de manera independent d’aquesta causa abans que el magistrat Pablo Llarena conclogui la seva instrucció al Tribunal Suprem. Acabada la investigació de Trapero, el Suprem podria sol·licitar a l’Audiència Nacional la causa per incorporar-la a les seves pròpies actuacions. Dilluns que ve Llarena, a petició del conseller d’Interior, Joaquim Forn, prendrà declaració en qualitat de testimonis a López; el cap de la Comissaria Superior de Coordinació dels Mossos, Joan Carles Molinero, i el cap de la Comissaria General Tècnica i de la Comissaria General d’Informació, Manel Castellví.