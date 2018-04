Els Mossos activen un dispositiu per reforçar la vigilància a les seus judicials i de partits

Els Mossos d'Esquadra posen en marxa a partir d'aquest dimecres un pla, anomenat Minerva, per reforçar la vigilància a les seus judicials, d'alguns partits i de les institucions de l'Estat a Catalunya. El dispositiu s'ha activat després de les concentracions de les últimes setmanes i té l'objectiu de "garantir la seguretat i l'ordre públic" per mantenir l'activitat habitual, segons ha apuntat la policia. El pla contempla els escenaris de protestes que es puguin produir les pròximes setmanes, amb la possibilitat d'adequar les mesures d'acció i reacció.

El nou pla dels Mossos ha arribat sota la intervenció de la Generalitat, per part de l'Estat, amb l'article 155 i després que les darreres setmanes s'hagin produït diverses jornades de mobilitzacions arreu de Catalunya arran de la detenció i empresonament del president Carles Puigdemont i la decisió del magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, de tornar a enviar Turull, Forcadell, Romeva, Rull i Bassa a la presó, a part de processar 25 dirigents sobiranistes. Segons ha avançat la Cadena SER, el reforç de la vigilància es concentra als jutjats –incloent-hi la seguretat dels jutges i els fiscals–, a alguns polítics i partits –sobretot els no sobiranistes– i als edificis de l'Estat i europeus que estan ubicats a Catalunya.

En termes tècnics, la seguretat de les seus judicials s'anomena dispositiu Toga; la dels edificis de l'Estat i europeus, Estadi; la dels partits, Fòrum, i la de les concentracions, Atrium. Sobre aquest últim punt, que fa referència a la intervenció policial en les protestes, els Mossos preveuen prendre les mesures oportunes per garantir l'activitat ordinària, com en els casos anteriors. Justament aquest dilluns, la Fiscalia de l'Audiència Nacional va anunciar que investiga els Comitès de Defensa de la República (CDR) (els organitzadors de les mobilitzacions de les últimes setmanes) per a delictes penals "de tot tipus", inclòs el de rebel·lió.

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha valorat, sobre l'operació Minerva, que s'ha detectat un "increment de l'agressivitat" a Catalunya les darreres setmanes, cosa que "justifica perfectament" les mesures adoptades. En declaracions recollies per l'ACN, Millo ha afegit que l'Estat i la justícia "no permetran" que "s'instal·li un 'modus operandi' fonamentat en accions violentes". El pla Minerva té un disseny que comparteix similituds amb el dispositiu Àgora, que es va posar en marxa per augmentar la vigilància després dels atemptats del 17-A i que es va allargar per la celebració de l'1-O.