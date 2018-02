Els Mossos es van emportar només les urnes que els van lliurar voluntàriament l'1-O

Els Mossos d'Esquadra només van recollir només les urnes que els responsables de les taules dels col·legis habilitats per al referèndum els van lliurar els organitzadors voluntàriament, segons es desprèn de les més de mil comunicacions realitzades aquell dia a través de l'emissora de la policia catalana a Barcelona a les quals ha tingut accés 'La Vanguardia'. Aquests enregistraments ara seran analitzats pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena i per la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela per contrastar si els Mossos van col·laborar en el presumpte delicte de rebel·lió que promou el govern espanyol.

En les converses enregistrades en l'emissora dels Mossos aquell dia es percep com els agents enviats als col·legis es van endur les urnes que voluntàriament es van lliurar un cop acabada la votació i fet l'escrutini. No obstant això, s'aprecia que van optar per no requerir-les si els responsables de les taules s'oposaven a lliurar-les o si hi havia massa gent a l'exterior que pogués generar algun conflicte. "Ens estan ensenyant un parell d'urnes. Hi ha unes 300 persones. No podem accedir sense témer per la nostra integritat física ", relata un agent a les 21:24 de l'1-O.

Les gravacions permeten escoltar com des de dins d'alguns col·legis fins i tot ensenyaven les urnes als mossos que custodiaven la zona però es negaven a lliurar-les. "Han tret una urna de l'escola i l'estan exhibint aquí davant de les persones concentrades. Ens hem dirigit per adquirir aquesta urna i no ens l'han volgut donar. No hem pogut agafar-la. Ara mateix estan traient de l'escola entre tres i quatre urnes", se sent en un dels enregistraments. El que sí es repeteix en diverses comunicacions és que tot i haver-hi molta gent l'ambient de la gent era "pacífic" i "lúdic festiu".

"Ens acabem d'emportar 7 urnes sense violència", relatava un policia a les 19.33 hores. I dos minuts més tard des de la centraleta preguntaven: "¿Han recollit vostès les urnes o les hi han donat?" Des de la patrulla responien amb un "ens les han donat després de parlar amb ells, els hem convençut de les bondats del Tribunal i ens les han donat".

La policia catalana va permetre que els encarregats de les meses electorals realitzessin el recompte dels vots. "Ens comuniquen que faran el recompte i tancaran". "En principi el col·legi està tancat, ens informen que estan fent el recompte de vots". "Aquí hi ha gent, entenc que estan fent el recompte". Són algunes de les frases que es repeteixen en les comunicacions compreses entre 19.30 i les 22.48 hores.

Amb aquests enregistraments, els investigadors han d'establir si els Mossos van complir amb l'ordre de la magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de prohibir el referèndum, tancar escoles i confiscar les urnes. El major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, investigat per un delicte de sedició, sempre ha defensat que es va actuar sota els paràmetres de proporcionalitat, donant prioritat a la seguretat dels ciutadans. De fet, Els Mossos d’Esquadra van clausurar l’1 d’octubre més del doble de col·legis electorals que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional juntes, segons les xifres de què disposa el cos. I, a diferència dels cossos espanyols, ho van fer sense cap mena d’incident o càrrega policial. La policia catalana en va tancar entre 130 i 140, mentre que les policies espanyoles en van clausurar entre 60 i 70, segons fonts dels Mossos.