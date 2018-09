Els Mossos retiren les tendes de l'acampada independentista de la plaça Sant Jaume

L'endemà que els activistes independentistes de l'Acampada per la Llibertat tornessin a muntar les tendes a la plaça de Sant Jaume (després d'una pausa per les Festes de la Mercè), els Mossos d'Esquadra les han desmuntat. Desenes d'agents han retirat tots els materials dels activistes, que ara s'estan emportant en furgonetes.

Segons informen a l'ARA els Mossos d'Esquadra, han retirat objectes fixos i altres elements (que inclouen les tendes) que no poden quedar-se instal·lats a la plaça per "motius de seguretat". Per justificar aquesta decisió recorden que l'acampada està situada entre dos edificis institucionals i que hi ha un nivell quatre d'alerta terrorista. Ara bé, tot i que "no hi pot haver objectes" a la via, els Mossos recalquen que no desallotjaran els manifestants, que si volen poden quedar-se a la plaça concentrats. La retirada d'objectes s'ha fet sense incidents, davant una vintena de manifestants que contemplaven el desallotjament al crit de "llibertat presos polítics". Entre ells, l'home que va perdre un ull durant les càrregues policials de l'1-O, Roger Español.

Els activistes van tornar a muntar ahir les tendes amb la sospita que aquest desallotjament es podia produir. De fet, van fer una crida a la ciutadania per evitar-lo i un centenar de persones van concentrar-se a la plaça per aquest motiu. Ahir, però, els Mossos no van retirar cap dels materials i van explicar a l'ARA que no tenien cap ordre de desallotjament. Finalment, els agents han tret les tendes de campanya aquest dimecres.

La CUP demana la dimissió de Buch

La CUP ha demanat aquest matí la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch, pel desallotjament de l'acampada independentista de la plaça de Sant Jaume. "La seva actuació va en contra del que necessita el moviment republicà i per coherència ha de plegar", ha anotat la diputada Natàlia Sànchez en declaracions als mitjans. Sànchez ha criticat que es busquin "excuses" i no es vulgui parlar de desallotjament. "És evident que ha arribat la Brimo, ha requisat el material i ha expulsat els manifestants", ha insistit.