Els Mossos interroguen l'home que hauria agredit un càmera de Telemadrid en una concentració de Cs

Els Mossos d'Esquadra han identificat i interrogat l'home que suposadament va agredir un càmera de Telemadrid en una concentració convocada per Ciutadans a les portes del Parc de la Ciutadella. La mobilització, el passat 29 d'agost, va tenir lloc com a acte de suport a una dona agredida dies enrere per, presumptament, retirar llaços grocs. Segons han informat a Efe fonts policials, el sospitós es va presentar divendres passat, 9 de novembre, a una comissaria dels Mossos d'Esquadra després que els investigadors aconseguissin identificar-lo.

Acusat d'un delicte de lesions lleu i un altre contra els drets fonamentals i les llibertats públiques, l'investigat va confondre l'operador de la cadena madrilenya amb un periodista de TV3. L'agressió es va iniciar quan el càmera va demanar a una senyora que deixés de gravar-lo amb el mòbil i de donar-li cops en les cames, ja que en veure que portava una peça groga pensava que treballava per a la televisió pública catalana.

Aleshores es va organitzar un enrenou entre alguns dels presents, que van començar a cridar i a empènyer el càmera de televisió, fins que dos homes de mitjana edat li van clavar diversos cops de puny per darrere que li van impactar la cara. Ara l'home queda a disposició del jutge perquè el citi a declarar.

Cs es va voler desmarcar d'aquella acció i va atribuir-la a un "infiltrat d'un grup radical aliè" a la formació taronja. El president del partit, Albert Rivera, va explicar que aquesta persona també va "amenaçar" membres del partit i els va instar a abandonar la concentració.