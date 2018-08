Els Mossos investiguen la protesta dels CDR contra el jutge Llarena d'aquest cap de setmana a Mont-ras

Els Mossos d'Esquadra han obert diligències per investigar la protestat dels CDR contra el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena a Mont-ras, segons ha informat el cos policial aquest dimecres a Europa Press.

Llarena estava sopant en un restaurant d'aquesta localitat de Girona la nit de dissabte i va ser increpat per membres dels CDR de Palafrugell. Segons un vídeo difós per aquest col·lectiu al seu compte de Twitter, van cridar consignes com 'Els carrers seran sempre nostres'.

El mateix dissabte es va celebrar un concert i un sopar en solidaritat al president del grup parlamentari de JxCat, Jordi Sànchez, a pocs quilòmetres de Mont-ras, a Palafrugell. En el sopar amb Llarena també hi havia el president del PP a l'Ajuntament de Barcelona Alberto Fernández.