Mundó situa la causa judicial de l'1-O com un exemple d'"aplicació injusta de la llei"

L'exconseller de Justícia ha situat la causa per rebel·lió contra els líders independentistes com un "exemple d'aplicació injusta de la llei". Ho ha fet en el seu discurs després de rebre el premi Justícia 2018 de mans de l'actual consellera i successora de Mundó en el càrrec, Ester Capella, en un acte solemne al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat. L'exconseller s'enfronta a peticions de pena de set anys de presó pel delicte de malversació de fons públics, que aquest divendres ha negat que s'haguessin comès per celebrar el referèndum.

Mundó ha destacat que "llei i justícia no sempre van de bracet" i ho ha il·lustrat amb el processament "per delictes que no s'han comès" als exconsellers del Govern de Carles Puigdemont, l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i els líders de les entitats sobiranistes. "Crec en la bona política i en la justícia quan s'imparteixen de manera imparcial. Quan es barregen es degraden la política i la justícia", ha apuntat en la seva intervenció, en la qual ha tingut un record pels presos i els exiliats. Mundó ha assegurat que organitzar un referèndum no és delicte i s'ha referit a la llei aprovada el 2005 al Congrés que ho va despenalitzar.

Més enllà d'això, el guardonat ha agraït la feina de l'equip que va capitanejar des de la conselleria i ha recordat com a grans èxits el tancament de la Model, l'aprovació del Codi Civil de Catalunya i la llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme. Mundó ha cedit el testimoni a Capella, que ha clos l'acte amb un agraïment a tots els premiats pel seu "compromís" amb l'honestedat a l'hora d'exercir la seva professió. "Per sobre de qualsevol opció ideològica, democràcia, transparència i honestedat. Sense honestedat no hi ha cap justícia possible", s'ha referit la consellera.

Capella ha subratllat que l'estat de dret "només és legítim quan emana de la voluntat popular" i és així com esdevé "eina de construcció de futur i no una simple defensa de l''statu quo'. En aquesta línia, l'exdiputada d'ERC al Congrés ha apel·lat a una justícia democràtica que sigui el "gran paraigua per garantir la convivència" i, alhora, "que no impedeixi aspirar a la plena llibertat".

Un espai de "confrontació ideològica"

Aquest fil ha sigut la tònica dominant en totes les intervencions, també en la de l'advocat laboralista jubilat August Gil Matamala, que ha subratllat la "deriva" que està patint la justícia espanyola cap a un "espai de confrontació ideològica". "Això està provocant una sensació d'inseguretat i desconfiança envers la funció judicial", ha exposat Matamala, que ha pres la paraula en nom de la resta de guardonats. En aquest sentit, ha situat el judici de l'1-O davant el Tribunal Suprem com "l'expressió més palesa" d'aquesta tendència i ha recordat que últimament s'ha vist com les "més altes instàncies judicials espanyoles s'han reconvertit en agents polítics directes".

"Han supeditat la recerca de la veritat amb criteris de neutralitat a la defensa d'un judici ideològic superior: la defensa de la unitat d'Espanya", ha denunciat. Matamala, en aquest context, ha mostrat el compromís de defensar els drets fonamentals davant el xoc entre "dues lògiques: la raó d'estat contra l'estat de dret i la raó democràtica".

Entre els premiats amb la Medalla d'Honor pels serveis excepcionals a la justícia, destaquen: Matilde Aragó Gassiot, magistrada de la sala social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya; Rafael Calderón Folchs, advocat laboralista jubilat; Carme Guil Román, magistrada de la secció penal de l’Audiència Provincial de Barcelona; Rosa Torre Lloveras, advocada, a títol pòstum; Luis del Castillo Aragón, advocat penalista, expresident del Col·legi d’Advocats Penal Internacional.

També la magistrada del jutjat contenciós administratiu de Barcelona Montserrat Raga Marimon, l'advocat i vicepresident de la Comissió Normativa de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona Jesús María Sánchez García, l'advocada Magda Oranich, el notari Eladi Crehuet Serra, el procurador vicedegà de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona Ramon Daví Navarro i el magistrat de l'Audiència Provincial de Barcelona Pascual Ortuño Muñoz.