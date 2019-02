Municipalistes per la República des de Baix, el nou espai polític de les confluències entre els comuns i la CUP

Diferents candidatures de confluències republicanes d’esquerres es coordinaran en un nou espai supramunicipal sota el nom de Municipalistes per la República des de Baix, que s'ha presentat avui a Badalona. Un nou espai polític de coordinació supramunicipal, que aglutina diferents candidatures amb representació dels comuns, la CUP i candidatures municipalistes àmplies, que no té la intenció de presentar-se a les eleccions catalanes.

L'exalcaldessa de Badalona Dolors Sabater ha exposat la voluntat de coordinar aquestes iniciatives com a “dic de contenció a l’auge de l’autoritarisme” i ha emplaçat els diferents agents polítics i socials per “crear confluències que serveixin com a palanques per construir una alternativa sòlida i valenta a un model injust de societat".

Dolors Sabater, exalcaldessa i candidata de Guanyem Badalona en Comú; Carles Escolà, alcalde de Cerdanyola; José Maria Osuna, alcalde i candidat de Decidim Ripollet, i Carla Costa, portaveu de Guanyem Girona, han exposat els principals objectius d’aquest nou espai de coordinació, alhora que han fet una crida a totes aquelles iniciatives, partits i entitats d’esquerres i republicanes d’arreu del territori a sumar-se en la construcció d’aquestes grans confluències.

Sabater ha fet un emplaçament als partits polítics, demanant-los generositat i amplitud de mires per facilitar que aquestes aliances siguin possibles: “Posar per davant els interessos de la societat a qui volem representar i no els de les respectives estructures de partit, per tal de ser frontissa i no frontera”. Aquest nou espai vol plasmar aquesta coordinació sobre el territori coordinant-se en polítiques municipalistes transformadores concretes que caminin cap a la República dels drets socials, com la remunicipalització dels serveis bàsics, entre d’altres.

Hi han sigut presents els representants de les candidatures impulsores repartides per tot el territori com Guanyem Badalona en Comú, Guanyem Cerdanyola, Decidim Ripollet, Guanyem Girona, SOM Gramenet, Sant Adrià en Comú, Assemblea Ciutadana de Sentmenat, Guanyem Sant Boi, Totes Fem Badia, Guanyem Sitges, Les Franqueses Imagina, Crida Premianenca, Acció Ciutadana de Santa Coloma de Cervelló i Unitat - Argentona per la República.

Algunes d'aquestes candidatures formen part de les Candidatures Alternatives del Vallès (CAV) i que, com va avançar ahir l'ARA, estan debatent la seva aliança amb la CUP pels recels de sectors vinculats als partits que integren els comuns a presentar-se sota el paraigua de la coalició Poble Actiu.