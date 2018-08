Munté no està "preocupada" perquè Mascarell sigui alcaldable però defensa una candidatura "unitària i transversal"

La candidata del PDECat per Barcelona, Neus Munté, ha assegurat aquest dijous que no està "preocupada" per l'eventual creació d'una candidatura municipal encapçalada pel delegat del Govern a Madrid, Ferran Mascarell, i avalada per l'expresident Carles Puigdemont. En declaracions al barri de Gràcia, amb motiu de la festa major, Munté ha volgut destacar l'"experiència" i "trajectòria" de Mascarell i ha qualificat de positiu que es plantegi treballar per Barcelona, si bé ha afegit que el PDECat treballa amb la idea de bastir "una candidatura al màxim d'unitària, transversal i potent".

"Jo em sento absolutament recolzada pel meu partit, a nivell nacional però també de ciutat", ha afegit, deixant clar que l'objectiu de la formació és bastir una alternativa a les "formacions populistes" i a la "mala gestió" que considera que està fent el govern d'Ada Colau. Munté ha recordat que el PDECat ha apostat per presentar-se amb "una marca que aglutini diferents sensibilitats i tingui molta força, que pot ser JxCat" perquè l'important és el "projecte", però ha deixat clar que ella és la candidata del Partit Demòcrata.

Mascarell, que també és portaveu de la Crida, va dir recentment en declaracions a Efe que està "predisposat" a presentar-se com a alcaldable per Barcelona a les eleccions municipals de l'any que ve si veu que pot encapçalar una candidatura "amb una certa garantia d'èxit". El delegat, que ja havia admès que havia parlat amb Puigdemont sobre un possible projecte independentista per a Barcelona, va explicar que "des de fa mesos" està treballant amb un grup de gent per preparar el "projecte renovador" que, segons el seu parer, "la ciutat necessita".

Crida a no polititzar el 17-A

Qui ha acompanyat a Munté a Gràcia ha sigut l'actual cap de files del PDECat a l'Ajuntament de Barcelona, l'exalcalde Xavier Trias, que ha aprofitat per carregar contra el govern de Colau. Després d'afirmar que la ciutat viu instal·lada en el "desordre" aquest estiu, Trias ha lamentat que l'alcaldessa hagi fet una declaració institucional amb motiu del 17-A sense comptar amb la participació de la resta de grups al consistori.

En aquest sentit, Trias ha demanat que no es polititzi l'acte d'aquest divendres en record a les víctimes de l'atemptat, com també ha fet el president del PDECat, David Bonvehí. El cap de files del partit a nivell nacional ha criticat que alguns partits discuteixin sobre la presència o no del rei Felip VI en l'acte oficial en record del 17-A, quan, al seu parer, s'haurien de centrar a "fer costat a les víctimes" i a exigir, com ha fet l'exconseller d'Interior Joaquim Forn des de la presó, més "coordinació policial" amb l'Estat.

Munté ha admès que respecta els posicionaments de les entitats i partits que no volen participar demà en l'acte oficial per la presència del rei, però també ha demanat que aquest divendres es doni "tot el protagonisme" a les víctimes, les seves famílies i els equips policials i d'emergència que fa un any van actuar després de l'atemptat. La candidata a Barcelona ha volgut enviar un "record" també als presos i exiliats el dia en què és compleixen 10 mesos des de l'entrada a la presó dels Jordis.