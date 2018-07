Neix Izquierda en Positivo, l'esquerra "no nacionalista"

"Izquierda en Positivo es constitueix com a partit polític espanyol d'àmbit nacional, nítidament d'esquerres i no nacionalista" . Així es defineix la nova formació d'esquerres que s'ha presentat aquest matí a l'Arc del Triomf de Barcelona. El partit compta amb l'aval de personalitats com l'exdirigent del PCE Paco Frutos, que ha aprofitat l'ocasió per carregar de forma contundent contra l'esquerra espanyola, que ha qualificat "d'esquerra patètica" i ha acusat de "fer la onada a Puigdemont".

Sobre la decisió del tribunal alemany d'extradir Puigdemont per malversació, i no per rebel·lió, Frutos ha assegurat de forma crítica que "Alemania i Europa no estan a l'altura del moment històric".

La nova formació política vol constituir-se com la referència dels electors d'esquerres no independentistes. Entre els seus objectius té la demanda d'una reforma electoral cap a la circumscripció única i una "Espanya integral" en que les comunitats autònomes exerceixin les seves funcions amb "lleialtat institucional". Tot i defensar el bilingüisme, en la presentació han assegurat que el model actual d'immersió lingüística s'ha de suprimir.

Entre les personalitats que donen suport al nou partit polític es troba l'exdirigent comunista Paco Frutos, l'exfiscal anticorrupció i exeurodiputat de Podem Carlos Jiménez Villarejo i el catedràtic en filosofia Miguel Candel, tots ells amb un perfil antisobiranista. En el cas de Paco Frutos, a la manifestació de Societat Civil del 29 d'octubre de 2017, va dir que l'independentisme utilitzava un "racisme identitari". Villarejo va assegurar el mes de setembre en un acte d'esquerres no nacionalistes que Catalunya "no té dret a parlar de decidir, ni dret a autodeterminar-se".

Un dels portaveus de la formació i exmembre de l'executiva d'EUiA Pedro Mercado ha fet una crida a parlar amb altres partits d'esquerres com els Comuns.