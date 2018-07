Neix la plataforma Reconciliació amb l'objectiu d'arribar a l'"entesa" i revertir la "divisió" a Catalunya

Neix la plataforma Reconciliació, que busca treballar per revertir la "divisió" en la societat que, al seu entendre, s'ha instal·lat a Catalunya en el marc del procés sobiranista. Aquest dijous s'han presentat en una roda de premsa al Col·legi de Periodistes, en el qual han donat a conèixer un manifest favorable a buscar "fórmules d'entesa mínimes que permetin establir diàleg entre tots els catalans a fi de superar les desavinences existents". "Cal començar a teixir relacions i complicitats que ens portin a fer que un dia Catalunya s'afanyi i treballi com un sol poble", destaca el text.

Els ponents de l'acte de presentació han sigut el president de la Fundació Catalunya Societat Civil i exregidor a l'Ajuntament de Barcelona, Jacint Soler-Padró; l'advocat i economista Francesc Granell; el fundador de Societat Civil Catalana Ferran Brunet; el periodista fundador d''El Triangle' Jaume Reixach, i el jurista Ramon Soler-Padró. Segons han explicat, faran un acte els pròxims mesos en què presentaran altres suports al manifest.

Els impulsors han aportat una visió catastrofista de la situació actual i han coincidit a assenyalar que actualment les famílies no es parlen i, precisament, apel·len a aquelles persones "que es troben al mig", tal com ha indicat Soler-Padró. "En una societat polaritzada només hi ha dues opcions: o confrontació o entesa", ha assenyalat. Brunet ha indicat que el clam per la reconciliació és "unànime" i ha volgut posar en valor "l'estat de dret i la legalitat" durant els fets d'octubre.

El fundador de Societat Civil Catalana s'ha mostrat partidari de "passar pàgina" del que va suposar el referèndum –"és aigua passada", ha anotat– per "reduir els temps" de l'entesa entre els diferents sectors de la societat. Per fer-ho, tal com ha explicat Soler-Padró, volen picar a la porta d'acots independentistes i també constitucionalistes per trobar una tercera via que "respecti les opinions de cadascú" però estigui "per sobre dels criteris" dels diferents posicionaments. "Per a alguns potser és utòpic i d'altres diran que no té sentit [...], però hem d'oblidar l'enfrontament brutal entre seny i rauxa", ha defensat Granell.

Parlar amb Òmnium i SCC

A preguntes del públic, els ponents han apuntat que els pròxims mesos parlaran amb diferents entitats del país i de perfils oposats. Jacint Soler-Padró, que ha revelat ser soci d'Òmnium Cultural en el passat, ha remarcat la necessitat que hi hagi converses tant amb l'ANC o Òmnium com amb Societat Civil Catalana, que avui representen l'independentisme d'una banda i el constitucionalisme de l'altra. "No sé si els convencerem, però no s'ha de renunciar a res", ha assenyalat Soler-Padró.

Tanmateix, els impulsors han assegurat que es tracta d'una plataforma ciutadana que busca que les persones a títol individual se sumin, encara que es trobin sota altres paraigües que representin una sensibilitat concreta. "Estic convençut que hi ha independentistes que no estan per la confrontació", ha apuntat Soler-Padró. Preguntats per si donen suport que s'apliqués l'article 155 a Catalunya, Jacint Soler-Padró ha preferit no donar-ne opinió perquè forma part del passat i ha assegurat que "no seria bo situar-se en una banda o una altra".

Ramon Soler-Padró ha assenyalat que el que compta és que el 155 "serveixi per a alguna cosa". "Si som capaços de trobar una solució", ha indicat, creu que haurà sigut positiva la intervenció de l'autogovern. Tot i les apel·lacions a l'entesa, els impulsors no fan cap proposta concreta que pugui servir per sortir de l'atzucac més enllà de la "fórmula" amb què s'ha d'aconseguir, que defensen que sigui el diàleg. "S'ha d'entendre des d'un sector i des de l'altre que no hi haurà solució si no se cedeix", ha anotat. "Una reforma de l'Estatut? Bé. Una reforma constitucional? Bé. Però sempre que hi hagi acord", ha conclòs.