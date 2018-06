Neus Munté deixa la presidència del PDECat

Neus Munté ha anunciat aquest dimecres que deixarà la presidència del PDECat per centrar-se en el seu nou rol com a líder de la formació a Barcelona. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Munté ha assegurat que farà aquest pas durant l’assemblea de la formació dels dies 20 i 21 de juliol. "No seré la presidenta del nou Junts per Catalunya", ha assegurat, després de remarcar que en la convenció municipalista es va decidir concórrer a les municipals amb candidatures transversals i amb la denominació de Junts per Catalunya, una qüestió que s’haurà de referendar en l’assemblea del mes que ve. Sobre la possibilitat que Carles Puigdemont i Jordi Sànchez presideixin el nou JxCat, ha remarcat que són persones que "generen un gran consens i que tenen una autoritat moral enorme".

L'exportaveu del Govern ha celebrat que Pedro Sánchez es reuneixi amb el president Quim Torra el 9 de juliol i ha remarcat que hauria de ser el president espanyol qui faci "una proposta adreçada a Catalunya". Munté ha defensat que el Govern "té l’obligació de mantenir ben viu el clam i el mandat de l’1-O" i que l’aspiració és la "bilateralitat sincera amb el govern de l’Estat". "No és el moment de renunciar a res ni de posar condicions. És el moment de buscar vies de diàleg i que les persones que estan injustament privades de llibertat tornin a casa", ha reivindicat.

"La llista unitària seria el més intel·ligent"

Munté, que va guanyar les primàries per ser la candidata del PDECat a l'alcaldia de la capital catalana, ha remarcat que en ciutats com Barcelona seria "molt important" vertebrar candidatures unitàries independentistes. Hi veu "la fórmula gairebé matemàtica per aconseguir liderar la ciutat". I creu que el projecte ha de sumar ERC. De fet, ha assegurat que manté una bona relació amb el líder republicà Alfred Bosch. Anar junts, ha considerat, "seria el més intel·ligent".

Pel que fa a la proposta de primàries obertes de l'independentisme que defensa el filòsof Jordi Graupera, Munté creu que són una "bona oportunitat per sacsejar el debat", però que cal concretar la manera com es fan i acordar un model de ciutat.