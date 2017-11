Neus Munté optarà a formar part de la llista del PDECat el 21-D

Sorpresa en la configuració de les llistes del PDECat per a les eleccions del 21 de desembre. L'exconsellera i vicepresidenta del partit, Neus Munté, optarà a formar part de la candidatura del partit, després que l'agrupació barcelonina de la Dreta de l'Eixample l'escollís fa dos dies com a representant de l'agrupació per anar a les llistes del partit. Munté, doncs, fa el pas per tornar al Parlament quatre mesos després d'haver deixat el Govern.

A falta que la direcció del partit reculli totes les propostes de les agrupacions i faci la proposta de llista, l'exconsellera de la Presidència té tots els números per formar part de la candidatura definitiva de la formació que encapçalarà, des de Bèlgica, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Sense llista unitària del sobiranisme després que ERC tanqués ahir definitivament la porta a fer-la, el PDECat afronta ara unes eleccions clau per mesurar la seva situació.

En les últimes setmanes, el nom de Neus Munté havia aparegut més vinculat a la possibilitat d'encapçalar la candidatura del PDECat per Barcelona, però finalment l'exconsellera ha decidit optar primer a formar part del grup del partit al Parlament. Tanmateix, fonts pròximes a la vicepresidenta del PDECat apunten que ser ara diputada no implicaria tancar la porta a optar a l'Ajuntament de la capital catalana en un futur.

De fet, les primàries per escollir candidat del PDECat a Barcelona ja s'haurien d'estar celebrant. La situació política a Catalunya després del referèndum ha obligat, però, a ajornar-les i ara mateix no hi ha data prevista perquè es duguin a terme.

Miquel Buch, proposat pel Maresme

Les agrupacions del partit ja han votat entre dilluns i avui els seus candidats. Més enllà de Munté, una altra de les novetats ha sigut que l'agrupació comarcal del Maresme ha triat el president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, com a representant. Buch, doncs, també opta a formar part de la llista del PDECat.

El president de l'ACM substituirà així l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, que no ha aspirat aquest cop a ser representant de la comarca. Tanmateix, la direcció té dret a proposar alguns noms a la llista més enllà dels que proposin les agrupacions o els àmbits, motiu pel qual fonts del partit no descarten que acabi formant part també de la candidatura.