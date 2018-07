Ni Gürtel ni successió: el discurs de Rajoy en 10 frases

Mariano Rajoy ha fet aquest divendres al 19è congrés del PP el seu últim discurs després de deixar definitivament la primera línia política. Abans de cedir demà el testimoni de president dels populars a Soraya Sáenz de Santamaría o Pablo Casado, Rajoy ha reivindicat la seva gestió al capdavant del govern espanyol, una etapa en què ha presumit d'haver donat solució a tres grans reptes: la crisi econòmica, el procés sobiranista i el terrorisme d'ETA.

En el discurs no ha fet cap referència al cas Gürtel –que va precipitar el seu adeu– ni ha assenyalat cap dels candidats a ser el seu successor, però sí que ha llançat nombrosos dards tant a l'independentisme com al PSOE i a Ciutadans, i també algun d'adreçat al seu antecessor, José María Aznar. Aquest és el seu discurs resumit en deu frases:

01. "Avui hem de dir que Espanya està molt millor que quan vam arribar al govern. Deixem una Espanya molt millor de la que vam trobar. Incomparablement millor"

02. "El govern autonòmic que va declarar la independència va ser cessat, un fet sense precedents en la història recent d'Europa. Els responsables d'aquells actes estan responent davant dels tribunals o fugits de la justícia"

03. "Avui tots saben que el 155 existeix i com s'aplica. I tots sabem que la democràcia espanyola pot defensar-se amb l'arma més contundent i eficient que existeix, que és la llei"

04. "Mai he caigut en la temptació de negociar amb ETA com tants ens van demanar. Mai"

05. "No governem perquè alguns preferien un govern dèbil [...], una confabulació de perdedors i independentistes, sense més projecte compartit que posar fi al govern del PP"

06. "No pot ser bon polític qui no és capaç de ser impopular. No sempre es comprenen les decisions d'un govern i buscar l'aplaudiment a qualsevol preu és incompatible amb la defensa del bé comú"

07. "El que necessita protecció a Catalunya és la llibertat. El que corre perill és la llibertat d'aquells catalans que no passen pel sedàs de la independència"

08. "Podeu mirar enrere amb orgull. D'altres no tenen res a mirar perquè, com que són nous i no tenen passat, no tenen cap lloc on mirar"

09. "Estimats amics, espero que se m'interpreti bé: m'aparto però no me'n vaig"

10. "A partir d'ara sobretot seré lleial. I tots sabeu que jo sé què és ser lleial"