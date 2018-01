Nikolaj Villumsen: “No faran desaparèixer la majoria amb gent a la presó”

Nikolaj Villumsen és el portaveu d’exteriors de l’Aliança Roja-Verda, quarta força al Parlament danès, amb 14 diputats de 175. Va ser el primer diputat, el 2015, a promoure una interpel·lació al govern danès sobre el cas català, que va acabar amb una resolució a favor del diàleg entre Catalunya i Espanya. Ahir va participar en la trobada amb Puigdemont.

Per què s’interessa per Catalunya?

És molt important que el dret a l’autodeterminació es prengui seriosament i es canalitzi a través del diàleg i el pacifisme. És una qüestió que al llarg de la història ha derivat en conflictes bèl·lics i s’ha d’evitar.

Considera, doncs, que Catalunya té dret a l’autodeterminació.

Sí, com els escocesos, Groenlàndia o les illes Fèroe.

No ho veu així el govern espanyol.

Les seves accions repressives són inacceptables. Ha forçat càrrecs electes a abandonar el govern i això no ho hauríem d’acceptar a l’Europa del segle XXI. Tampoc la violència contra votants pacífics.

¿Ha rebut pressions de l’estat espanyol per la reunió de diversos diputats amb Puigdemont?

No, no n’he tingut.

Per què no hi ha membres dels partits que formen el govern?

Estic molt decebut amb els meus col·legues, perquè tenim una bona tradició de trobar-nos amb gent que representen diferents punts de vista en conflictes. El govern danès no ha tingut una posició pròpia, només ha seguit la del govern espanyol. Em decep.

Puigdemont és considerat un criminal per l’estat espanyol.

El problema del govern espanyol és que no accepta que hi ha una majoria democràtica al Parlament que vol la independència. No la farà desaparèixer amb gent a la presó, ha d’afrontar els fets i negociar.

També hi ha catalans, però, que no estan a favor ni del referèndum ni de la independència.

El 21-D hi va haver una majoria independentista i té dret a demanar un referèndum, que hauria de ser respectat per totes les parts, inclòs el govern espanyol.