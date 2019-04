No enterraràs Puigdemont abans d’hora

He anat a l’hemeroteca per mirar què passava quinze dies abans de les eleccions del Parlament del 21 de desembre del 2017. Les enquestes vaticinaven que Esquerra seria la força més votada i arribaria a 32 diputats. Per a uns, Ciutadans i el PSC es disputaven el tercer lloc. Per a altres, Inés Arrimadas li prenia el segon a Carles Puigdemont. Al final, els vots van donar una doble sorpresa: Ciutadans va ser la força més votada el 21-D, amb 36 escons. I Junts per Catalunya, amb 34 diputats, va passar per davant d’ERC, que -això sí que ho van clavar- va treure els 32 diputats actuals. De cara a les generals del 28 d’abril, i amb permís del vot -útil i ocult- per a Pedro Sánchez, les enquestes tornen a donar ERC com a guanyador a Catalunya. El sondeig del CIS dibuixa una patacada per a JxCat que els deixaria amb només 4 o 5 diputats al Congrés, només per davant de Vox i el PP. La davallada sembla cantada. No està de moda votar algú en progressiva dissolució de sigles i d’idees, amb la tebior de Quim Torra i amb els episodis tristos de Marta Pascal i Carles Campuzano. Però entre els que no perdonen a Gabriel Rufián el tuit de les monedes de plata i els que no entenen que ERC prioritzi un acord amb Bildu, jo no correria a enterrar políticament Puigdemont. Esperem, si més no, a veure els resultats de les eleccions d’abril. I les de maig.