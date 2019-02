No hem estat sols

I avui els presos han sigut traslladats a Madrid. A les 5 m’he despertat angoixada, després tot el dia ha sigut trist i estrany. Miro enrere i em costa recordar quantes coses han passat des d’aquell 2 de novembre en què la jutge Carmen Lamela va ordenar-ne la presó provisional. Recordo aquella entrada a l’Audiència Nacional, entre crits i insults de grups de feixistes que s’hi havien concentrat, però també de gent que passava per allà.

Només un senyor que s’ho mirava es va acostar discretament i ens va dir: “ No todos somos así... ” Un senyor que representava l’esperança, la normalitat, en una terra hostil i difícil d’entendre.

El retorn a Catalunya es va fer pesat. Era de nit, les línies de l’autopista passaven monòtones per sota nostre, amb la predicció que això es faria llarg. Alguna imatge gravada per sempre i alguna llàgrima. Un cop a Catalunya, un de nosaltres va cridar: “Barcelona 155!”, quan en un voral un rètol blau amb lletres blanques semblava enriure’s de tot.

L’arribada a casa va ser trista i solitària, ja de matinada. Només quedàvem el conductor i jo, la resta de familiars de presos que venien amb nosaltres ja eren a casa seva. Vaig ficar la clau al pany i entrava a casa, sola. A dins, només hi havia la Beta. Quants dies es repetiria aquesta escena? Ha passat més d’un any, i poca cosa ha canviat. Poca?

Avui els presos han tornat cap a Madrid per ser jutjats, però la sensació de solitud d’aquella matinada ha desaparegut. No em sento sola ni cansada; començo a saber gestionar la incertesa, la situació surrealista de tot plegat i que la improvisació sigui quotidiana.

Soc incapaç de comptar el munt d’actes de suport als presos als quals se’ns convida a participar: xerrades, sopars grocs, presentacions de llibres, lectures de poemes, entrevistes, concerts... Tinc una pila d’amics que he descobert i redescobert. I en Joan Bonanit? Què farem ara cada vespre sense la seva veu?

Algú volia fer-nos callar, i gent d’aquest país encara ha alçat més la veu. Ens volien violentats, perdent el nord i la moral, però han trobat l’art i la cultura. Com s’ho farà un estat per lluitar contra tot això?

Sou la seva força

S’han endut els presos a Madrid, però no se’ls han endut sols. Dins el furgó de trasllats, a les seves cel·les o al banc dels acusats davant dels jutges, hi sentiran la presència de tots aquells que ens feu costat nit i dia. Us sentiran a prop, tan a prop que semblarà talment que sigueu allà. Heu estat i sou la seva força. Són a la presó per nosaltres i es mantindran ferms en les idees de llibertat i democràcia que ens representen.

Afrontem junts i com un nou repte els mesos que venen. I fins aquí, només vull expressar el meu agraïment per tant.