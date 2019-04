No, els immigrants no reben més ajudes, com diu el tòpic que explota Vox

Un dels tòpics que fa servir Vox és que “no hi ha ajudes socials per als espanyols però sí per als estrangers”. L’afirmació no és certa i hi ha diverses xifres que ho constaten. La primera, relacionada amb ajuts dels serveis socials. Per accedir-hi, cal tenir el permís de residència, de manera que molts dels immigrants que no tenen papers ni tan sols hi poden accedir. De la xifra total de residents a Espanya que reben ajudes, només un 12% és població estrangera extracomunitària, per un 3,4% d’europeus comunitaris i un 84% d’espanyols, segons xifres de la web Stop Rumores, finançada per la UE i el govern espanyol. La seva aportació al PIB, en canvi, és molt superior als ajuts rebuts. Malgrat que no hi ha xifres actualitzades, un informe de la Fundació La Caixa va xifrar en un 30% el creixement del PIB que és directament atribuïble als immigrants entre els anys 1996 i 2006. El número s’eleva al 50% si considerem només els anys passants entre 2000 i 2005. Però no és suficient: segons va assegurar l’any passat el Fons Monetari Internacional, Espanya, a causa de la seva baixa taxa de natalitat, necessitarà més de cinc milions d’immigrants fins a l’any 2050 per mantenir l’actual sistema de pensions amb treballadors que cotitzin a la seguretat social. Pel que fa a l’ús d’aquesta seguretat social, menys de l’1% dels pensionistes són estrangers. La seguretat social té prop de 2 milions d’estrangers inscrits que reben i aporten com qualsevol altre dels vora 20 milions de registrats.