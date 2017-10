"No a la impunitat dels colpistes": la plaça Colón surt en defensa de la unitat d'Espanya

Després d'una setmana intensa, la declaració d'independència d'aquest divendres al Parlament ha suposat la "culminació del cop a la democràcia", segons centenars de ciutadans madrilenys que s'han congregat a la plaça Colón. Aquest espai del centre de la capital espanyola, que ja va ser protagonista d'una gran manifestació després del referèndum, ha tornat a acollir aquest dissabte una concentració a favor de la unitat d'Espanya, que ha aplegat centenars de persones embolcallades amb la bandera 'rojigualda'. Lluny, però, de quedar-se prou satisfets amb la crida a les urnes del 21 de desembre, el cessament de tot el Govern i del major dels Mossos d'Esquadra i la dissolució del Parlament, els manifestants han remarcat la necessitat que els responsables del Procés passin pels tribunals. "Puigdemont a la presó" i "No a la impunitat dels colpistes" són alguns dels cartells que s'han anat repartint a mesura que arriba gent a aquest punt emblemàtic de Madrid, que destaca per la presència d'una bandera espanyola gegant al bell mig de la plaça.

Ha contribuït a demanar càstigs per als dirigents independentistes el vicesecretari de comunicació del PP, Pablo Casado, que en declaracions als mitjans minuts abans de les dotze del migdia ha assegurat que "els membres de la mesa del Parlament són el passat, i el seu futur el determinaran els jutges". "La impunitat a Espanya no existeix", ha opinat Casado, que ha subratllat que "cal omplir la llei siguis del govern que siguis".

Amb un ull posat en els comicis que vol convocar el govern espanyol a Catalunya al desembre, Casado ha traslladat als partits independentistes valorar si hi concorreran o no. "Hauran de veure què volen fer: anar-hi i reconèixer el fracàs de la declaració d'independència, o bé si no hi participen hi haurà una representació legítima on no hi seran". Més enllà de la decisió que prenguin formacions com ERC, el PDECat, la CUP, Demòcrates i MES, Casado ha remarcat la necessitat "d'erradicar la supremacia sobre les persones" que, al seu parer, el "nacionalisme identitari" català pretén imposar.

540x306 Pablo Casado i Cristina Cifuentes, en la seva arribada a la manifestació de la plaça de Colón / ARA Pablo Casado i Cristina Cifuentes, en la seva arribada a la manifestació de la plaça de Colón / ARA

El dirigent popular ha arribat a la manifestació juntament amb la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, que ha expressat la seva "absoluta tristesa" pels fets ocorreguts aquest divendres. Tanmateix, Cifuentes ha volgut donar un missatge de "tranquil·litat i confiança" perquè s'ha mostrat convençuda que el govern espanyol podrà "restablir la legalitat". Preguntada per la possible por que hi hagi violència a Catalunya, la presidenta madrilenya ha volgut ser prudent i "no avançar hipòtesis", per bé que ha obert la porta al fet que "radicals independentistes" puguin portar a aquest escenari.

A les 12.20 la fundació per a la defensa de la unitat d'Espanya (Denaes) ha iniciat els parlaments amb diferents convidats. Un dels portaveus, ha engegat el seu discurs afirmant que la concentració busca "fomentar el patriotisme i combatre el nacionalisme". Al cap de pocs segons, després d'assegurar que la "traïció a la pàtria no pot quedar impune", els congregats han exclamat: "Puigdemont a la presó". El clam popular ha tingut resposta a l'escenari i una de les portaveus de la fundació ha remarcat: "No pararem fins que els vegem a la presó. Exigim presó per als colpistes!" Per acabar-ho d'adobar, ha demanat la "il·legalització dels partits independentistes".

Crítiques de l'extrema dreta al govern Rajoy

La Fundació Denaes ha criticat que la resposta a l'independentisme hagi arribat "tard i malament". Ha pres la paraula el director d'Intereconomía, Julio Ariza, que ha contradit el portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, i ha assegurat que és una "controvèrsia" que de les escoles catalanes en surtin tants catalans independentistes.

Les comparacions de l'independentisme han arribat fins al terrorisme d'ETA. En una de les intervencions, s'ha cridat a homenatjar els que van combatre els anys més foscos a Euskadi i les víctimes de l'Hipercor. "Un dia també podrem dir que vam resistir als colpistes catalans", ha assenyalat un dels oradors.

540x306 Manifestació d'ultradreta Manifestació d'ultradreta

A les crítiques a Rajoy i al govern espanyol s'hi ha sumat l'extrema dreta, que després de la manifestació s'ha concentrat davant la seu del PP al carrer Gènova –és a 100 metres de Colón–. Hi havia més d'un centenar de persones. Exhibint banderes amb l'àliga franquista i de Democracia Nacional, han llançat diferents proclames de discrepància amb els populars. "Rajoy, traïdor, defensa la nació", "Rajoy i Puigdemont, la mateixa merda són", "Autonomies absolució", Espanya una i no cinquanta-una" i "La Constitució destrueix la nació".

Un dels seus portaveus ha fet un discurs amb un megàfon i ha cridat a no reconèixer les eleccions convocades pel govern espanyol. "Seria legitimar" l'independentisme, ha assegurat, i ha denunciat que el moviment català és la "continuació de l'assassinat Miguel Ángel Blanco" a mans d'ETA.