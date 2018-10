'No puedo vivir sin ti', l'homenatge a una parella gai que Vox va cantar al seu míting

Entre càntics i cançons com l'"A por ellos" i 'El novio de la muerte', en el concorregut míting de Vox al Palau de Vistalegre va sonar una cançó de temàtica gai, 'No puedo vivir sin ti'. El seu autor, Coque Malla, recorda als ultradretans a la xarxa que la lletra tracta d'una relació homosexual entre dos amics que "ho van passar realment malament per culpa de la intolerància i de l'estupidesa homòfoba".

En el mateix missatge que ha compartit el líder del grup de rock Los Ronaldos, el cantant ironitza sobre si Vox realment sabia quin significat té la lletra de la cançó. Malla recorda que mig Espanya es pensa que la cançó està dedicada a la cocaïna, quan en realitat, explica, la va escriure per "amistat i solidaritat" amb uns amics gais, i que "tant els va ajudar".

Amb el mateix to irònic, Malla s'"inclina a pensar" que el partit ultradretà no va fer sonar la cançó perquè doni suport a la consumició de cocaïna, i que, per tant, ho va fer perquè "finalment han obert les seves ments i han abraçat la causa homosexual". En cas que sigui així, celebra el cantant, "és un exemple que un partit de dretes doni suport a la igualtat de drets i la llibertat d'elecció sexual".

Per acabar d'arrodonir el missatge sarcàstic dirigit a Vox, el cantant els ha llançat un petó en un vídeo que ja té més de 100.000 visualitzacions i que ha sigut compartit 11.000 vegades.