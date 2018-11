El Nobel Muhammad Yunus demana una solució pacífica per a Catalunya

El premi Nobel de la pau Muhammad Yunus ha assegurat, després de reunir-se amb el president Quim Torra al Palau de la Generalitat, que "el món sencer coneix" la situació política a Catalunya. Yunus, reconegut el 2006 pels seus esforços per incentivar el desenvolupament de comunitats amb pocs recursos a través dels microcrèdits, ha demanat una solució pacífica al conflicte polític que permeti "seguir junts".

A la reunió hi han assistit els membres de la junta directiva de la Social Business City Barcelona, un projecte nascut de la mà del Nobel bengalí per promoure l’emprenedoria social com a eina de transformació a la ciutat. El president i el Nobel bengalí també han parlat de la necessitat de promoure l’emprenedoria social entre els estudiants de secundària, i de les principals iniciatives en aquest sector a Barcelona i Catalunya.

La reunió ha començat aproximadament a tres quarts de deu del matí i ha durat una mitja hora. Torra ha entregat a Yunus un pin i un llaç groc en suport pels exiliats i els polítics presos. El premi Nobel no ha volgut entrar en detalls a l’hora de valorar la situació política a Catalunya, i ha afirmat que ell no és qui per dir-li al govern espanyol "què o què no ha de fer".



Preguntat sobre el manifest ‘Let Catalans Vote’, signat per diversos premis Nobel demanant un referèndum pactat a Catalunya, Yunus ha assegurat no tenir-ne constància però ha dit que estudiarà participar en iniciatives similars si se li planteja. El 10 d'octubre de l'any passat, vuit premis Nobel de la pau ja van reclamar "mediació i negociació" entre Catalunya i Espanya per aconseguir una "solució pacífica". Dones amb Nobel van impulsar una carta en què advertien que "cap part està lliure d'errors" però que calien "mediació i negociació cap a una solució pacífica del punt mort actual".

Entre les signants de la carta hi havia l'activista antimines Jody Williams, l'activista d'Irlanda del Nord Mairead Maguire, la guatemalenca Rigoberta Menchú o la iraniana Shirin Ebadi. El document arribava després que l'ONG presidida per Kofi Annan, The Elders, també reclamés diàleg i una solució pacífica per a Catalunya.