Noelia Bail i Conchi Abellán tornen a competir: ara per liderar Podem Catalunya

L'ex secretària general de Podem Catalunya Noelia Bail i la diputada dels comuns al Parlament Conchi Abellán tornaran a competir. Aquesta vegada, per liderar el partit. Ho faran una setmana després d'haver rivalitzat en un altre procés intern: a les primàries que Podem va celebrar per decidir els seus candidats per a les llistes dels comuns a les properes eleccions al Parlament. En aquestes primàries va guanyar Bail, malgrat que Abellán era la candidata amb el suport del líder estatal de la formació lila, Pablo Iglesias.

En aquesta nova competició pel lideratge del partit, Abellán torna a ser la candidata oficialista. Dimecres un correu de Podem anunciava la seva candidatura al mateix temps que la d'aspirants en altres comunitats de l'Estat –el procés de renovació de líders no és només a Catalunya–, deixant clar que era la llista beneïda per Iglesias. Bail, en canvi, es torna a enfrontar al repte de plantar cara al candidat oficialista. No és la primera vegada que ho fa. L'abril del 2018 es va enfrontar a Xavier Domènech també pel lideratge de Podem Catalunya i va ser derrotada. Però Domènech va plegar el setembre d'aquell any i Bail es va tornar a presentar, i aquesta vegada va guanyar per un estret marge sobre Jaume Durall, el candidat d'Iglesias. Bail va desenvolupar el seu càrrec fins a principis d'aquest 2020, quan va ser destituïda per la direcció estatal.

A principis d'aquesta setmana, abans que es presentessin les precandidatures, es va fer un intent d'apropar posicions entre les candidatures de Bail i Abellán per provar de fer una llista unitària. Segons fonts consultades, però, aquest intent no va acabar ni materialitzant-se en una reunió i dos dies abans que es tanqués el termini per inscriure les precandidatures, Abellán va anunciar als mitjans de comunicació que es presentava per liderar el partit.

La vida interna de Podem Catalunya no ha sigut fàcil des que va néixer, ara fa cinc anys. Ja ha tingut quatre secretaris generals: primer Gemma Ubasart, que va dimitir del càrrec, com va fer el seu substitut, Albano Dante Fachin. Els va seguir Xavier Domènech, que també va acabar plegant per voluntat pròpia –de tots els seus càrrecs, fins i tot de diputat al Parlament– per allunyar-se de la primera línia política. Bail va ser la quarta i, després de ser destituïda, ara ho tornarà a intentar.

Altres rivals

Malgrat que Bail i Abellán son les dues candidates més conegudes i amb més possibilitats, no són les úniques que es presenten en la disputa per liderar el partit. També ho faran nou persones més, segons ha comunicat Podem aquest divendres. Seran Ernesto Rodríguez, Hermán Pinedo, Ferran Poca, Aldo del Zoppo Forno, Josep Bañeres, Joan Yimmy Zárate, Alberto Bastida, Manuel Galiñanes i Luis Manuel Medel Martí. Per ara tots són precandidats i han de recollir els avals corresponents. El 9 de juny es donarà a conèixer els que passen el tall. Del 12 al 17 de juny els militants podran votar i el 19 es coneixeran els resultats.