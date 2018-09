Noelia Bail garanteix el suport de Podem a Colau per a les municipals

La nova secretària general de Podem, Noelia Bail, ha garantit aquest dimarts que el seu partit donarà suport sense fissures a la candidatura a les municipals de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, perquè tracti de revalidar el càrrec quatre anys: "El suport el tindrà".

Ho ha dit en una entrevista a RAC1, després d'haver-se convertit, dilluns passat, en la líder del partit després de guanyar les primàries convocades després de la marxa per sorpresa de l'anterior secretari general, Xavier Domènech.

Bail ha exposat que no coneix personalment l'alcaldessa de Barcelona, a la qual fins ara només ha saludat en "espais polítics" de debat en què participen totes les forces que integren els comuns.

En les últimes eleccions municipals, el 2015, Podem va donar suport a la candidatura de BComú que va liderar Colau –en què van participar altres forces polítiques– i ho tornarà a fer en els comicis que se celebraran d'aquí vuit mesos, ha assegurat Bail.

La nova líder de Podem, coneguda per ser crítica amb l'anterior direcció del partit, ha assegurat que el principal problema que veia en Domènech era la seva acumulació de càrrecs: va ser al mateix temps líder de Podem, dels comuns al Parlament i del partit CatComú.

"El respecto molt políticament, però com a feminista no entenia l'acumulació de càrrecs i així ho vaig expressar de manera clara", ha conclòs Bail, que es va enfrontar a Domènech en les anteriors primàries i en aquella ocasió va perdre.

Aquest cop Bail sí que ha guanyat les primàries, en superar per 19 vots Jaume Durall, el candidat que més representava la continuïtat amb Domènech, ja que és el secretari d'organització de Podem.

La nova líder de Podem Catalunya ha explicat que sí que coneix el líder de Podem a l'Estat, Pablo Iglesias, amb qui va mantenir reunions per "pactar temes polítics" durant la seva etapa anterior com a dirigent del partit a Catalunya.

El mateix Iglesias va felicitar Bail a través de Twitter quan es va saber que havia guanyat: "Felicitats, Noelia Bail, per ser escollida nova secretària general de Podem. La fraternitat i la justícia social seguiran sent el camí".

Bail va ser una de les col·laboradores d'Albano Dante Fachin durant l'etapa com a líder de Podem, partit que va abandonar en desacord amb les directrius de Podem i la seva política d'aliances.

Preguntada per si el seu triomf podria suposar el retorn de Fachin al partit, Bail conclou: "Això li toca dir-ho a l'Albano. Ell va decidir emprendre un altre camí polític. Li desitjo molta sort, té un posicionament que no comparteixo".

Sobre la situació política a Catalunya, Bail aposta per un referèndum pactat com a via per solucionar-ho, i ha considerat que la unilateralitat s'ha demostrat com una "via fracassada" per abordar el contenciós actual.

També ha dit que el mal resultat dels comuns –llista en què va estar Podem– en les eleccions del 21 de desembre es deu a "problemes de comunicació política", ja que no van saber transmetre un relat alternatiu a la unilateralitat i al 155.

Bail ha explicat que va participar en el referèndum l'1 d'octubre del 2017, però que no es va sumar a les manifestacions independentistes de la Diada ni aquest any ni en l'anterior.