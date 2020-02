Noelia Bail disputarà les primàries de Podem a la candidata oficialista d'Iglesias

La fins fa unes setmanes secretària general de Podem Catalunya, Noelia Bail, presentarà candidatura a les primàries que el partit comença aquest divendres per triar els candidats per a les llistes a les pròximes eleccions catalanes. Segons ha pogut saber l'ARA, Bail, la que va ser recentment cessada per la direcció estatal del partit, encara està valorant si encapçalar la candidatura ella mateixa o que ho faci alguna persona del seu entorn. Sigui com sigui, el que és segur és que el seu cercle de confiança presentarà una alternativa a la diputada Conchi Abellán, que té l'aval de la direcció estatal de Podem i, per tant, és la candidata oficialista. Aquest dissabte, Abellán presentarà oficialment la seva candidatura al costat dels diputats Lucas Ferro i Yolanda López.

Segons expliquen fonts pròximes a Bail, la candidatura a les primàries per configurar les llistes al Parlament és un primer pas de la proposta que l'exdirigent del partit té previst presentar de cara al mes de maig, quan se celebri l'assemblea ciutadana que ha de servir per triar un nou secretari general i un nou consell ciutadà –que equival a l'executiva del partit–. El projecte de Bail, segons les mateixes fonts, passa per defensar, a nivell organitzatiu, una "coalició" estable entre els comuns i Podem que es vehiculi a través d'un "espai únic" que serveixi per coordinar els dos projectes polítics i que passi per crear una executiva mixta. Una proposta similar a la que defensa Abellán, que també aposta per una relació de coalició amb Catalunya en Comú. A nivell polític, Bail defensa un acostament al PSC de cara a un escenari postelectoral per tal de formar un govern d'esquerres en el qual també inclouria ERC.

Així, tot i el malestar que va generar entre el seu entorn el fet que més de la meitat de l'executiva que encapçalava ella mateixa demanés una renovació dels òrgans, Bail no renuncia a la cursa que s'ha obert per liderar el partit lila a Catalunya. Els òrgans estatals del partit van acceptar la petició i des de la setmana passada una gestora és la que dirigeix el partit. L'equip tècnic està encapçalat per l'exdirigent del sindicat USTEC, Rosa Cañadell, però no incorpora cap membre de l'entorn de Bail, que van renunciar a ser-hi.

La fins ara líder de Podem va arribar al càrrec el setembre del 2018 –quan va substituir l'exsecretari general de Podem, Xavier Domènech, després de guanyar les votacions per 19 vots de diferència al candidat oficialista, Jaume Durall–. Des de llavors Bail ha dirigit una executiva en què més de la meitat dels membres no eren de la seva confiança i ha trobat "una situació d'oposició interna permanent", expliquen des del seu entorn. No ha ocupat càrrecs institucionals, tot i que va ser candidata al Senat per Barcelona en les eleccions de l'abril del 2019. En les eleccions del 10 de novembre del 2019 va acabar acceptant ser substituïda per Rosa Lluch, però ni l'una (abans) ni l'altra (després) van obtenir l'escó de senadora. De fet, segons el seu entorn, la decisió de deixar pas a Lluch la van prendre mútuament entre la mateixa Bail i Iglesias.

No confrontar el projecte amb el d'Iglesias

Des del sector més crític amb la fins ara secretària general li retreuen que no hagi renovat, per exemple, el document polític i estratègic que va impulsar Domènech i que Bail no compartia. Ara bé, la fins ara líder de Podem tenia previst demanar obrir el procés per renovar els òrgans interns després de les últimes municipals. Tot i que la fins ara líder de la formació lila a Catalunya es va presentar sense l'aval de Pablo Iglesias, des del seu cercle de confiança asseguren que al llarg d'aquest any i mig la relació amb el líder d'Unides Podem ha estat cada vegada més "fluïda" i han arribat a teixir una relació de confiança mútua. Per això, consideren que Bail no es presenta per confrontar el seu projecte amb el d'Iglesias, sinó tot el contrari. La fins ara secretària general del partit ha fet costat al líder de Podem en les principals decisions que ha pres el dirigent lila en els últimes mesos. Així, per exemple, Bail va situar-se a la banda d'Iglesias en la seva disputa pel lideratge del partit amb Íñigo Errejón.