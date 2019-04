Nogueras (PDECat), a Pascal: "No ens desviarem d'on es troba el gruix del nostre espai polític"

Després de les declaracions de Marta Pascal, excoordinadora general del PDECat, de crear una nova formació política, el PDECat ha contestat que la seva "prioritat" és denunciar la "repressió de l'Estat" i l'existència de presos polítics i exiliats, i treballar per la "independència". "No canviarem de prioritats ni en desviarem d'aquí perquè és on es troba el gruix majoritari de nostre espai polític", ha afirmat la vicepresidenta del partit, Míriam Nogueras, en roda de premsa. També ha afirmat que la formació política no mourà fitxa contra Pascal ni per la seva intenció de crear un nou partit, tampoc perquè deixi l'acta de senadora que té a proposta del Parlament i de Junts per Catalunya.

"No som sectaris, es respecten totes les posicions individuals", ha afirmat la vicepresidenta del PDECat per treure ferro al moviment de l'excoordinadora general de la formació. Nogueras, doncs, ha rebaixat el to després que ahir l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont critiqués Pascal per " passejar el seu dolor pels diaris".

"En aquest espai polític fem falta tots i sumem tots els que volem reforçar el projecte", ha dit Nogueras, que també ha afegit que la direcció del PDECat no sabia les intencions de Pascal de fer aquestes declaracions al diari 'La Vanguardia'.