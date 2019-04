Nogueras afirma que el 28-A és un "plebiscit" entre l'1 d'octubre i el 155

Davant les crides dels socialistes a donar suport a Pedro Sánchez davant l'amenaça de la dreta i l'extrema dreta, JxCat ha cridat a fer de les eleccions del 28 d'abril un "plebiscit" sobre l'1 d'octubre o el 155. Des de Puigcerdà, la número tres de la candidatura per Barcelona, Míriam Nogueras, ha assegurat que aquestes eleccions "van de Catalunya" i no de si el PSOE ha de continuar o no a la Moncloa.

De fet, el cap de llista, Jordi Sànchez, a través d'una carta des de Soto del Real, ha cridat a la mobilització a les urnes, com en l'1 d'octubre ei el 21 de desembre, perquè JxCat sigui "decisiu" a Madrid i pugui condicionar la legislatura a Madrid. "No ens podem quedar a casa, cal anar a votar massivament", ha afirmat a través de Míriam Nogueras, que aquest dissabte ha estat l'encarregada de llegir les paraules de l'exlíder de l'ANC.

Nogueras, que ha tornat a carregar contra els mitjans de comunicació per anar "en contra" de Carles Puigdemont, ha demanat acudir a les urnes per donar suport a l'expresident. Malgrat que no es presenti a les eleccions del 28 d'abril -és cap de llista a les europees-, Puigdemont és omnipresent en els mítings de JxCat. "Omplim les urnes de Carles Puigdemont, fem gran el que volen petit", ha dit la número tres per Barcelona. També s'ha referit a l'exconseller Jordi Turull, que aquest dissabte ha participat en el seu primer míting des de la presó a la Seu d'Urgell. "Com diu sempre el conseller Turull, ni resignació ni rendició, república".

Després que la Junta Electoral Central hagi autoritzat rodes de premsa i la participació dels presos en mítings, JxCat espera remuntar a les enquestes aquesta recta final de campanya. El missatge són els empresonats de la seva candidatura, que encapçalen tres demarcacions: Turull a Lleida, Josep Rull a Reus -que demà intervindrà a les cinc de la tarda- i Sànchez a Barcelona.

Cuevillas afirma que el PSOE diu el "mateix" que el PP, Cs i Vox

També s'hi ha referit l'advocat i cap de llista per Girona, Jaume Alonso Cuevillas, que s'ha tornat a mostrar convençut que serà escollit eurodiputat. "Us imagineu quina cara els quedarà a la Moncloa, a la Zarzuela i al Tribunal Suprem si la força de JxCat guanya a Catalunya"?, s'ha preguntat, afegint que "només per això" ja s'havia d'optat per la seva candidatura.

▶️ @cuevillasjacs: "Tenim una dreta: VOX, PP i Cs, que són exactament el mateix. Tenim una suposada esquerra, que diu exactament el mateix. La dreta suma 155, però el PSOE amb qualsevol combinació també suma 155" #FemHoJunts pic.twitter.com/iFUOmT8I6I — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) 20 de abril de 2019

D'altra banda, també s'ha referit al PSOE, assegurant que és "el mateix" que PP i Ciutadans però amb "més bones formes". "No anem a Madrid a pactar pressupostos, anem a Madrid a dir que marxem", ha afirmat, entre riures i aplaudiments del públic. Així, ha augurat que abans que arribi la sentència d'Estrasburg sobre l'1 d'octubre, Catalunya serà independent.