Nova ofensiva del PP contra l'escola catalana: reclama més paper de l'Estat i una selectivitat comuna

Nova ofensiva del PP contra el sistema educatiu de Catalunya. El secretari general del PP, Teodoro García Egea, ha anunciat que volen presentar iniciatives parlamentàries per reforçar el paper de l'Estat en matèria educativa i que "hi hagi així igualtat d'oportunitats a tot Espanya".

Per aconseguir-ho, vol que l'Estat controli els llibres de text, una selectivitat comuna a tot Espanya i reforçar "la troncalitat de matèries comunes a totes les comunitats". A més, també ha apostat per un "MIR educatiu" per als professors de tot l'Estat i perquè tots els aspectes de la Lomce relacionats amb la recentralització "deixin d'estar bloquejats". "Els espanyols no volen 17 sistemes diferents: un alumne no té per què patir-ho", ha defensat García Egea, que ha afegit que un alumne ha de poder estudiar el mateix a Tarragona que a Teruel o Madrid.

Conscient que el PP no pot supervisar la llei d'educació de Catalunya (LEC), la fórmula per controlar l'ensenyament consistiria a reforçar la competència de l'Estat a les autonomies. Aquest anunci del PP arriba després que ' El Mundo' hagi publicat l'informe dels llibres de text de l'Alta Inspecció de l'Estat que diu que "inciten al separatisme".