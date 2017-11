Nuet fa una crida a la unitat per fer front a la repressió de l'Estat

El coordinador general d'EUiA, Joan Josep Nuet, ha reivindicat avui la unitat d'acció per fer front a la repressió judicial de l'Estat. El secretari tercer de la mesa del Parlament, que ahir va declarar al Suprem per haver permès la votació de la llei del referèndum, ha fet una crida a impulsar "un ampli front democràtic per aturar-nos al camp base, repensar l'estratègia i fer-la guanyadora, i no caminar cap al desastre".

En aquest sentit, Nuet ha assenyalat que "la prioritat són ara els drets democràtics perquè hem de treure la gent de la presó; si convoquem una vaga general per la República no hi anirà tothom però sí si es convoca per la llibertat dels Jordis". Així, ha advocat perquè sigui la Taula per la Democràcia qui impulsi accions com una vaga general perquè així "es garantirà que sigui un èxit de participació".

Pel que fa a les eleccions del 21 de desembre convocades pel govern espanyol, Nuet ha deixat clar que "ens hem de presentar perquè els virreis no desmantellin la convivència a Catalunya" i que "el sobiranisme s'ha de presentar com cregui convenient perquè si la pluralitat la volem passar pel sedàs, la farem més petita".