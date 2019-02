Nuet crida a convertir el judici del Procés "en una oportunitat" per construir "noves i àmplies majories"

Joan Josep Nuet ha presentat aquest dilluns una campanya de suport impulsada per la Fundació l'Alternativa davant el seu judici al TSJC com a exmembre de la mesa del Parlament de Catalunya. En la seva compareixença, ha dirigit un "record per a tots els presos" i "totes les persones encausades": "Som en el mateix camí", ha exposat, i ha fet una crida a teixir "noves i àmplies majories en contra de la repressió" i pel "referèndum que Catalunya es mereix". "La campanya del judici és la campanya de la democràcia", la qual "posarà les bases d'una nova estratègia que està naixent", ha assegurat. "El judici s'ha de convertir en una oportunitat", tot i que "ells volen que sigui una manera de castigar", ha sentenciat.

Nuet ha recalcat la "transversalitat" contra la repressió de l'Estat i n'ha assenyalat com a exemple la sala en què ha presentat la campanya, plena de personalitats de diferents sectors com l'expresident del Parlament Ernest Benach; el membre de la mesa Josep Costa; el conseller de Treball, Chakir el Homrani; els exmembres de la Sindicatura Electoral Jordi Matas i Tània Verge; representants dels grups parlamentaris independentistes i dels comuns, així com de les entitats sobiranistes i els secretaris generals de CONC (Javier Pacheco) i UGT (Camil Ros), entre altres persones. "La fotografia del que molts volem per a Catalunya és en aquesta sala. És un acte transversal", ha exposat. "Estic convençut que el judici i la sentència marcaran un abans i un després a Catalunya, igual que va passar amb la sentència de l'Estatut del 2010", ha recalcat Nuet.

En aquesta línia, ha fet una crida a "teixir noves i àmplies majories com són el model social, la llengua, l'escola i el referèndum d'autodeterminació que Catalunya es mereix". Per la qual cosa, ha dit, el judici es convertirà en una "oportunitat": "Per fer campanya a tots els racons de Catalunya". Acompanyant l'exmembre de la mesa hi havia també la diputada dels comuns Elisenda Alamany, amb qui va idear a l'octubre la creació de la plataforma Sobiranistes, i la presidenta de la Fundació l'Alternativa, Adelina Escandell. "El que va fer Nuet com a membre de la mesa és facilitar que es donés un debat al Parlament entre representants electes", ha intervingut Alamany, i ha sentenciat la seva intervenció fent una crida: "Els qui sempre hem estat compromesos amb la garantia de drets i llibertats passem pel moment d'estar a l'altura, perquè qualsevol deriva ens ha de trobar-hi davant i disposats a ser proactius". Al seu torn, Escandell ha fet una crítica de la repressió. "Estem en uns temps convulsos. No sabem què passarà, però el que sabem és que la societat que en surti no serà igual", ha conclòs.

Nega tibantors amb el grup dels comuns

D'altra banda, el diputat ha evitat respondre a preguntes sobre si Catalunya en Comú li va oferir o no pagar-li la defensa. Segons el que 'El Periódico' i 'El País' van publicar citant directament declaracions seves, no ho va fer, però avui Nuet ha volgut evitar el conflicte i ha insistit que, malgrat que fins ara ha sigut EUiA qui ha pagat els seus advocats, "no existeix cap problema amb Catalunya en Comú".

"Ha aparegut una polèmica que no vull seguir abonant", ha recalcat Nuet, que ha insistit que se sent "acompanyat pel grup parlamentari": "Sempre m'han donat suport en les decisions que vaig prendre a la mesa del Parlament, i aquest suport és profund, és ample, i estic content de la seva actitud", ha assegurat. "Els meus advocats els han pagat EUiA i Alternativa i a partir d'ara obrim una porta molt més àmplia perquè hi puguin haver aportacions, i a partir d'ara totes les aportacions seran benvingudes", ha conclòs.