L'expresidenta del Parlament Núria de Gispert s'ofereix per tancar la llista per Barcelona de Primàries Catalunya, així ho ha anunciat el líder de Demòcrates i diputat d'ERC, Antoni Castellà, en una roda de premsa des de la seu de la formació independentista. La també membre de Demòcrates ja ha presentat l'escrit en el qual declara que vol ser candidata per tancar la llista.

En la mateixa roda de Premsa, Castellà ha remarcat el compromís de De Gispert i ha assegurat que cal tornar a crear un moment com el 3-O, i ha apuntat les eleccions municipals del 26 de maig com una finestra d'oportunitat per arribar "fins al final". Ha celebrat que, en aquests moments, hi hagi qui deixi de banda els partidismes, que no els partits, per fer "el pols definitiu a l'Estat" i fer efectiva la República.

De Gispert ha sigut protagonista en les últimes setmanes per diversos tuits polèmics, entre els quals un dirigit a la cap de l'oposició, Inés Arrimadas, en els quals l'emplaçava a "tornar a Cadis" i la titllava d'"inepta i ignorant". Per aquest motiu, el 5 d'octubre Ciutadans va registrar una sol·licitud al Parlament en què es demanava que es deixés de tractar De Gispert de "Molt Honorable" pels seus "comentaris xenòfobs". El document al qual va tenir accés Europa Press assegura que l'expresidenta del Parlament ha fet "reiteradament i de manera pública manifestacions totalitàries, supremacistes i xenòfobes que impliquen rebuig a la diversitat i el pluralisme democràtic" i que s'ha de revocar els "injustificats privilegis" que manté per haver sigut presidenta de la cambra.