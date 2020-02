"El rei d'Espanya no ens representa. La monarquia és hereva del franquisme"

L'obertura solemne de les corts amb el rei Felip VI que se celebra aquest matí al Congrés dels Diputats no comptarà amb la presència dels diputats i senadors d'ERC, Junts per Catalunya (JxCat), la CUP, EH Bildu i el BNG. Els partits republicans i independentistes deixaran buits els seus escons per demostrar el seu rebuig a una institució que consideren "anacrònica" i "hereva del franquisme". És un gest habitual d'Esquerra però és la primera vegada que JxCat se suma al boicot al rei.

Les cinc formacions han fet públic un manifest en què adverteixen que no reconeixen la legitimitat de Felip VI ni el consideren un interlocutor polític vàlid. "La Monarquia espanyola i el seu màxim exponent, el rei d'Espanya, no ens representa", afirma el manifest. Acusen la monarquia de sostenir-se amb l'objectiu "de mantenir i imposar la unitat d'Espanya i les seves lleis" i critiquen el discurs "autoritari" que Felip VI va pronunciar dos dies després de l'1-O.

"Considerem que el rei i la monarquia han de deixar d'execir la seva tutela sobre la ciutadania i sobre els governs i parlaments que emanen de la voluntat popular", reclamen els cinc grups polítics. Una hora abans de l'inici de l'obertura solemne de les corts, els portaveus dels cinc grups han llegit en català, castella, euskera i gallec el manifest, titulat "No tenim rei. Democràcia, llibertat, repúbliques".