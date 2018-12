Òmnium concreta que el 'Consell Popular de Ministres' del 21-D serà davant de l'Estació de França

Òmnium Cultural ha convocat un 'consell popular de ministres' aquest divendres 21 de desembre davant de l'Estació de França de Barcelona, prop de la Llotja de Mar, on es reunirà el consell de ministres del govern espanyol. A través d'un missatge a les xarxes socials, l'entitat ha fet una crida a la mobilització per "dir no" a la presència de l'executiu socialista a Barcelona. Aquest "acte polític", tal com l'han definit des d'Òmnium, començarà a les onze del matí i comptarà amb la participació de diverses entitats de la societat civil. Així doncs, l'entitat presidida per Jordi Cuixart, pres a Lledoners, ha concretat on serà l'acció que ja va anunciar aquesta setmana.

Entre altres protestes convocades per mostrar rebuig a la presència del govern de Pedro Sánchez, hi ha la vaga de dues hores convocada per la Intersindical-CSC, una marxa lenta de vehicles per col·lapsar la ciutat proposada per l'ANC i accions a concretar per part dels CDR, que, de moment, només han anunciat que es dirigiran "a primera hora del matí" a la Llotja de Mar, però que com va avançar l'ARA faran accions descentralitzades arreu del país.

Davant d’aquest escenari, els partits que configuren el Govern, JxCat i ERC, i les principals entitats sobiranistes miren de vehicular la protesta per evitar aldarulls. Tot i que la setmana passada la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, va qualificar de “provocació” la reunió ministerial, dimarts ja va abaixar el to i va deixar clar que el Govern garantiria “tots els drets, tant el de reunió com el de protesta i mobilització”.